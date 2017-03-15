Nüfus cüzdanıyla ilgili emsal olacak karar !

Antalya'da elektronik işiyle uğraşan Levent Kontaş, iş için girip çıktığı otellerde iş boyunca kimliğine el konulunca konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı. 2 yıl 4 ay sonunda kimlik fotokopisinin hukuka aykırı olduğu kararı verildi. 20 yazışmanın ardından Kontaş, lehine olan bir tavsiye kararı almayı başardı.

4 yıl önce iş amacıyla gittiği her otelde nüfus cüzdanına güvenlik noktalarında el konulması sonucu kimliğinin kaybolması veya karışması nedeniyle mağdur olan elektronik işçisi 51 yaşındaki Levent Kontaş, kamuoyunda sahte kimlikle işlenen suçların olduğunu da görünce bunu engellemeye yönelik araştırma yapmaya başladı.

Bu kapsamda, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ile 20'ye yakın yazışma yaptığını kaydeden Kontaş, kimlik fotokopilerinin alınması ve kimliğe el konulması gibi durumun şikayete bağlı bir suç olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapması gerektiğinin kendisine bildirildiğini aktardı.

"Haklı buldu"

Herkesin günlük hayatında kimlik fotokopisi veya kimliğini resmi veya özel bir yere, kuruluşa bıraktığını dile getiren Kontaş, "Ben Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmadım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumuna 2014 yılının kasım ayında başvuru yaptım. KDK, 14'e yakın kanun maddesine atıfta bulunarak, hiçbir kurum kuruluşun nüfus cüzdanlarına el koyamayacağını bildirdi. Devlet kurumlarından müdürlük statüsünde olanlar gerekirse, kimliğin bir suretini kopyalayabilir. Ama otellerde veya güvenlik kapılarında nüfus cüzdanlarına el konulması ya da kopyalanmasını KDK, 14 maddeye dayanarak bildirdiği, kanun maddeleriyle hiçbir şekilde bu uygulamanın yapılamayacağıdır. Kararda, özel sektör dahil hiçbir yerin nüfus cüzdanlarının kopyalarını alamayacağı ve kişisel bilgilerin, yalnızca savcılık kararıyla görülebileceği belirtildi" dedi.

"Kimlik bilgilerinizi paylaşmayın"

Kontaş, Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen tavsiye kararını ise şöyle açıkladı:

"Kimlik kopyaları alınamaz, dijital olarak çekilemez, hiçbir kişi veya kurum ziyaretçi de olsanız, bir yere de gitseniz el konulamaz. Otellerde yapılan ise güvenlik noktasında kimlikler alınıyor, resepsiyonda konaklama esnasında halkımız aceleci olduğu için kimliğini bilinçsizce veriyor. Dijital olarak kopyalanan kimlik bilgileri, gece yarısı kolluk kuvvetlerine gönderiliyor. Savcılık kararı olmadan TC kimlik numarası dışında, seri, kayıt, aile sıra numarası gibi bilgiler, kişiye özel bilgilerdir. Bunları kimseyle paylaşmayın."

"Karar iletildi"

Ortada verilen bir tavsiye kararı olduğunu ifade eden Kontaş, "Karar, Türkiye genelini ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Antalya Valiliğine bu tavsiye kararı gitti. 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı bir genelge var. Otel ve kurumların çoğu biliyor. Otellerde konaklama esnasında, kimlikle ilgili istismarlar olmasından dolayı, "kimlik fotokopileri kopyalanamaz, dijital olarak alınamaz." Ama çoğu otel ve konaklama tesisi bu genelgeye uymuyor. Kimlik mağduru olan kişileri çevremizde görebiliyoruz. Kimlik bilgileri sızdığı anda, adınıza başka kimlik çıkar ve mağdur değişik olaylardan olabilirsiniz. Tavsiye kararı yeni. Ama karar ilgili yerlere gönderildi" dedi.

"Üzerime 4 hat çıkmış"

Kimlik kopyalama mağduru 46 yaşındaki Mustafa Özçelik ise çeşitli zamanlarda belirli yerlere bırakmak zorunda kaldığı kimlik fotokopilerinin suistimal edilerek üzerine 4 adet GSM hattı çıkarıldığını kaydetti.

Bu hatların durumu hakkında da net bilgiler alamadığından yakınan Özçelik, "İş için girip çıktığımız otellerin girişinde güvenlik noktasına kimliklerimizi bırakıyoruz. Bu süre zarfında kimlik üzerinde neler yapılıyor bilemiyoruz. Fotokopi çekilip üzerine foto ekleyerek başka işlerde kimliğimiz kullanılabilir. Çevremizde bu şekilde mağdur olan var. Güvenlik amacıyla alınan kimliğimizden mağdur oluyoruz. O kadar ileriye gidilmiş ki benim üzerime olan hatları değiştirebilmişler bile. Nerede ne zaman kimliğim alınmış bilemiyorum" dedi.