O iddialara yanıt geldi

Oğlunun sevgilisi İrem Derici’yi istemediği konuşulan Didem Şahin, “Aile olarak baştan beri herhangi bir problem yaşamadık” dedi

Selami Şahin, önceki akşam Jolly Joker’de sahne aldı. Sanatçıyı dinlemeye gidenler arasında eşi Didem Şahin, oğlu Lider ve sevgilisi İrem Derici de vardı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, “Yeni albüm çalışmalarıma başladım, 10 şarkı hazır” dedi. Oğlu Lider’in de albüm yapacağını söyleyen Şahin, “Kendisine destek vermiyorum çünkü kulvarımız farklı. Ekmeğin nasıl kazanıldığını tek başına görecek” dedi.



Sanatçı, oğlunun Derici’yle ilişkisine dair sorular üzerine de şunları söyledi: “Lider, 31 yaşını bitirdi. Arkadaş onun arkadaşı, bizimse evladımız. İrem’i istemediğimize dair haberler çıktı. Bunlara gerek yok, çocuklar kendi hayatını yaşayacak. Eşimi günah keçisi seçtiler.” Bu sırada araya giren Didem Şahin ise, “Aramızda hiç sorun yok, konseri birlikte izleyeceğiz. Aile olarak baştan beri bir problem yaşamadık” açıklamasını yaptı.