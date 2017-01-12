OBAMACARE'IN İPTALİ İÇİN İLK ADIM

Obamacare'ın iptali için ilk adım

ABD Senatosu Obama'nın sağlık reformunu iptal etmek için ilk adımı attı.

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ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato, yasal bağlayıcılığı olmayan bir bütçe kanunu tasarısını onaylayarak ABD'de "Obamacare" adıyla bilinen sağlık reformunun iptalini mümkün kılacak bürokratik yolun önünü açtı.

ABD Senatosundaki görüşmelerden sonra oylamaya sunulan bütçe kanunu  tasarısı 48'e 51 oyla kabul edildi. Böylece Demokrat Partili ABD Başkanı Barack  Obama'nın ismiyle anılan "Obamacare" sağlık reformunun iptalini sağlayacak ve  şubat ayında oylamaya sunulabilecek yasa tasarısının önünü açan ilk adım atılmış  oldu.

Oylama öncesinde Senatoda yaşanan tartışmalarda Demokrat Parti  temsilcisi senatörler, sağlık reformunun iptalinin önünü açan tasarıyı  eleştirerek reformun çok hızlı bir şekilde kaldırılmasının kaosa sebep olacağını  ve şu an bu reform paketinin bir alternatifi bulunmadığını savundu.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer,  Cumhuriyetçilerin Obamacare sağlık reformunun kaldırılmasıyla oluşması muhtemel  kaosun sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini belirttti. Schumer,  "Cumhuriyetçiler mevcut sağlık sistemini kaosla değiştirmek yerine biz  Demokratlarla çalışarak sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirebilirler." dedi.

Temsilciler Meclisinin tasarıyı cuma günü oylamaya sunması bekleniyor.  ABD basını, aralarında Cumhuriyetçilerin de olduğu bazı üyelerin alternatif bir  plan olmadan Obamacare'in iptal edilmesine karşı olduğunu yazdı.

ABD başkanı seçilen Donald Trump ise Obamacare'in kaldırılır  kaldırılmaz yerine yeni bir yasa getirilmesi gerektiğini belirtti. Obamacare  yerine düşündüğü reform paketi hakkında şu ana kadar bilgi vermeyen Trump'ın, bu  konu hakkındaki ayrıntıları Sağlık Bakanı adayı Tim Price'ın ABD Senatosu  tarafından onaylanmasından sonra açıklaması bekleniyor.

Trump, daha önce yaptığı konuşmada, 23 milyon Amerikalıyı etkileyecek  Obamacare iptalinin "çok hızlı" olmasını beklediğini söylemişti.

ABD'de milyonlarca yoksul Amerikalının sağlık harcamalarının devletçe  karşılanmasını sağlayan ve kamuoyunda “Obamacare” olarak bilinen yasa 1 Ocak  2014’te yürürlüğe girmişti. Sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi bakımından  önemli olan bu yasaya paralel olarak getirilen sağlık sigortası zorunluluğu  ülkede tartışmalara yol açmıştı.

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