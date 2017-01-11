YEREL HABERLER
Gaziantep Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

OĞLUYLA BİR OLUP EŞİNİ ÖLDÜRDÜ ! ŞOK DETAYLAR...

Oğluyla bir olup eşini öldürdü ! Şok detaylar...

Gaziantep'te kayıp olarak aranan kişinin, eşi ve oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde, kayıp olarak aranan 63 yaşındaki Ramazan Çiçek'in, eşi ve oğlu tarafından iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan seyyar satıcı Ramazan Çiçek'in 47 yaşındaki eşi Nesriye Çiçek geçen 8 Ocak günü polise başvurarak, eşinin kayıp olduğunu söyledi. 4 Ocak'tan itibaren eşine ulaşamadığını söyleyen Nesriye Çiçek'in başvurusunun ardından güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Her yerde aranan Ramazan Çiçek'in evli olan kızı Şefika A., dün sabah polisi arayarak babasının annesi ve ağabeyi tarafından öldürüldüğünü ihbar etti.

ÖLDÜRÜP, FIRAT NEHRİ'DE ATMIŞLAR

Bunun üzerine polis, Çiçek ailesinin evinde inceleme yaptı. Evde kan izlerine rastlayan polis, seyyar satıcının eşi Nesriye ve 24 yaşındaki oğlu İsmail Çiçek'i gözaltına aldı. Anne ve oğlu polisteki sorgulamasında ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışmada Ramazan Çiçek'i iple boğarak öldürdüklerini itiraf etti.

Nesriye Çiçek ve oğlu İsmail, cinayetin ardından Ramazan Çiçek'in cesedini bulunmaması için Fırat Nehri'ne attıklarını ve kayıp başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Suçlarını itiraf ettikleri sorgulama sonrası adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan şüpheli anne ve oğlun yer göstermesinin ardından dalgıç polisler, Fırat Nehri'nde Ramazan Çiçek'in cesedinin bulunması için arama çalışması başlattı.

DHA
618
Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !
Karısının çıplak fotoğrafını paylaştıKarısının çıplak fotoğrafını paylaştı
Johnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisiJohnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisi
Cenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralıCenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralı
GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !
İbadi'den DEAŞ açıklaması: "İntikam alacak"İbadi'den DEAŞ açıklaması: "İntikam alacak"
Gaziantep'te çatışma anı kameradaGaziantep'te çatışma anı kamerada
Polis memuru Kuran-ı Kerim okuduPolis memuru Kuran-ı Kerim okudu
Yıldırım'dan Avrupa'ya sert mesajlarYıldırım'dan Avrupa'ya sert mesajlar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS