Önce ilişkiye girdiler sonra...

Samsun'da 25 yaşındaki D.D.Ç. adlı kadınla birlikte olduktan sonra ev tutup erkeklere para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 yaşındaki Can Ç. ile 22 yaşındaki Tahsin Ö., adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlkadım İlçesi'nde oturan Can Ç., bir süre önce hakkında ahlak polisi tarafından işlem yapılan D.D.Ç. adlı kadınla tanışıp 1000 lira karşılığında cinsel ilişkiye girdi. Şüpheli daha sonra kendisini müteahit olarak tanıtıp D.D.Ç.'yi kandırarak sevgili oldu. Can Ç. emlakçı olarak tanıttığı arkadaşı Tahsin Ö.'nün de genç kadınla para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini sağladı.



Ardından şüpheliler ev tutup D.D.Ç.'yi erkeklere para karşılığı fuhuş yaptırmaya başlayıp elindeki paraları da aldı. D.D.Ç. polise gidip başından geçenleri anlatarak şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis dün iki şüpheliyi gözaltına aldı.



Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün 'fuhuş için yer temin etmek' ve 'fuhuşa aracılık etmek' suçlarından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.