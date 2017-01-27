YEREL HABERLER
Şanlıurfa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 ÖLÜ, 1 YARALI

Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Burhan Ataş'ın (41) kullandığı 33 DNR 25 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, araçtaki Sabiha Ataş olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobildeki Zeynep Ataş (17), Buşra Ataş (19) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Burhan Ataş ile Buşra ve Zeynep Ataş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ataş ailesinin Mersin'de bir yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.

Bu arada, bölgede kar nedeniyle bazı araçların da yoldan çıktığı görüldü.

AA
522
Emekli vatandaş hesabındaki parayı görünce şok olduEmekli vatandaş hesabındaki parayı görünce şok oldu
Trump'ın kararı Ankara'ya bomba gibi düştüTrump'ın kararı Ankara'ya bomba gibi düştü
Uyuşturucu çetesinin kuryesi ağır ceza hâkimi çıktıUyuşturucu çetesinin kuryesi ağır ceza hâkimi çıktı
Erdoğan'ın Tanzanya gezisinde neler yaşandı ?Erdoğan'ın Tanzanya gezisinde neler yaşandı ?
Arda'dan Başkanlık videosuna "Atatürk'lü" savunmaArda'dan Başkanlık videosuna "Atatürk'lü" savunma
Aile Bakanı: Buraya giden boşanıp çıkıyorAile Bakanı: Buraya giden boşanıp çıkıyor
Fenerbahçe taraftarı Rıdvan Dilmen'i ''öldürdü''Fenerbahçe taraftarı Rıdvan Dilmen'i ''öldürdü''
Çiçek hakkında şok iddianın sahibi ortaya çıktıÇiçek hakkında şok iddianın sahibi ortaya çıktı
İşte Cübbeli Ahmet'in çocukluk fotoğrafıİşte Cübbeli Ahmet'in çocukluk fotoğrafı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS