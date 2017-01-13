Özge Ulusoy'un müthiş değişimi

Özge Ulusoy, geçmiş yıllara ait bir röportaj çekiminden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri Ulusoy'un kısa saçlarına ve tarzına çok şaşırdı.

Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından, 2008 yılına ait bir fotoğraf paylaştı. Kısacık koyu renk saçlarıyla o dönem bir dergiye poz verdiğini söyleyen Ulusoy’un paylaşımı takipçilerini de şaşırttı.

Ünlü mankenin bazı takipçileri koyu renk saçlarını beğense de, çoğunluk şu anki halinin daha güzel olduğunu söyledi. Bir takipçisi ise ‘Evrim teorisi bu olsa gerek’ diyerek, Ulusoy’un son yıllarda iyi anlamda değiştiğini kastetti.