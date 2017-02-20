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PİTBULL KORKUSUYLA BALKONA TIRMANDI !

Pitbull korkusuyla balkona tırmandı !

Bursa'da Pitbull cinsi bir köpek oyun oynayan çocuklara korku dolu anlar yaşattı.

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Bursa'da başıboş bir Pitbull köpeği okul bahçesinde oyun oynayan çocuklara korku dolu anlar yaşattı. Çocuklar korkudan balkona tırmanıp anne babalarını arayınca polis ve itfaiye seferber oldu.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki Ayten Bozkaya İlkokulu bahçesinde meydana geldi.

Başıboş Pitbull köpeği okul bahçesine girdi. Korku saçan köpek, okul bahçesinde top oynayan çocuklara saldırmaya çalışınca çocuklar korku içerisinde balkona tırmandı.

Pitbull cinsi köpek okul bahçesinden çıkmayınca çocuklar balkonda mahsur kaldı. Çocuklar anne ve babalarını arayarak okul bahçesinde mahsur kaldıklarını söyledi. Polis ekiplerine haber veren anne babalar panik içerisinde okula koştu. Olay yerine gelen polis ekipleri önce köpeğin sahibini aradı. Bulamayınca belediye ekiplerine haber verdi. 1 saat balkonda kalan çocuklar köpeğin sahibi gelince kurtarılabildi. Polis ekipleri köpeğin sahibini köpek ile birlikte polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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