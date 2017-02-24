PÖH sözlü mülakat tarihi açıklandI

19. Dönem POMEM mülakat sınavının tarihinin ne olacağı uzun zamandır bekleniyordu. Polis akademisi resmi sitesinde yayınlanan duyuruya göre; PÖH sözlü mülakatları 27 Şubat 2017 tarihinde başlayacak.

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 19.Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar sınava nerede ve hangi tarihte katılacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile 25 Şubat 2017 tarihinde www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.



Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.