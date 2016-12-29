PUTİN DÜNYAYA GÖZDAĞI VERDİ!

Putin dünyaya gözdağı verdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya üstesinden gelemeyeceği sorunlar çıkarmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen yeni yıl kabulünde  ekonomik ve sosyal alandaki konuların çözümü açısından bir önceki yıla göre daha  zor geçmesine rağmen 2016'da daha iyi sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Putin, "Hiç kimse bize üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlar çıkartamaz.  Önemli olan bizim başarılı çalışmamız." diye konuştu.

Öte yandan Putin, yeni yıl kabulünden önce 2016'nın son Rusya Güvenlik  Konseyi toplantısına katıldı.

Toplantıda, Suriye konusunun tüm boyutlarıyla detaylı bir şekilde ele alındığı ve diğer gündem maddelerinin değerlendirildiği bildirildi.

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