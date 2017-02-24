Putin rakam verdi: Suriye'de 9 bin militan...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Deniz Filosu subayları ile görüşmesi sırasında Suriye'de Rusya'dan ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinden giden çok sayıda militanın bulunduğunu açıkladı.Putin, devam ederek, "Sahip olduğumuz ilk verilere göre Suriye'de binlerce militan bulunuyor. Genelkurmay, Ana İstihbarat İdaresi ve diğer özel servisler ile Federal Güvenlik Servisi, Suriye'deki militanlar arasında Rusya'dan yaklaşık 4 bin, eski Sovyet Cumhuriyetlerinden ise yaklaşık 5 bin militanın bulunduğunu kaydetti." dedi.