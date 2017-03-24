Putin'den Fransa açıklaması

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'le Kremlin'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin, Fransa'da yapılacak seçimlere müdahale etmek gibi bir planı olmadığını vurguladı.

Putin, istediği her Fransız politikacıyla görüşme hakkına sahip olduğunu da ifade etti.



'İKTİDAR VE MUHALEFETLE EŞİT İLİŞKİLER KURUYORUZ'



"Fransa'yla olan ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Fransız iktidar ve muhalefet temsilcileriyle eşit ilişkiler kurmaya çalışıyoruz" diyen Putin, şöyle devam etti: "Fransa'daki seçim kampanyasına hiçbir biçimde müdahale etmek istemiyoruz. Ancak Fransız siyasi parti temsilcileriyle görüşme hakkını saklı tutuyoruz. Tıpkı Avrupa ve ABD'deki ortaklarımızın yaptığı gibi."

LE PEN: GÖRÜŞMEMİZ ÖNEMLİ



Fransız politikacı Le Pen ise, yaptığı açıklamada, "Karşımızda böylesine ciddi bir terör tehdidinin olduğu bu dönemde, bu görüşmemiz özellikle önemli" ifadelerini kullandı.

Le Pen, Putin'den önce Rus parlamenterlerle bir araya gelmişti.



Fransa'da düzenlenen kamuoyu yoklama anketlerine göre, aşırı sağcı politikacının cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu kazanma şansı yüksek.