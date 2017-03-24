  • Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması
  • TSK PKK'ya bomba yağdırdı
  • Antalya'da Milli zafer !
  • ''Cinci hoca'' insaları böyle kandırdı !
  • Seçmenler sınırı yürüyerek geçmeye başladı

PUTİN'DEN FRANSA AÇIKLAMASI

Putin'den Fransa açıklaması

Rusya lideri Putin, Fransa'daki seçimlere karışmak gibi bir planının olmadığını iktidar ve muhalefetle eşit ilişkiler kurduklarını açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'le Kremlin'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin, Fransa'da yapılacak seçimlere müdahale etmek gibi bir planı olmadığını vurguladı.

Putin, istediği her Fransız politikacıyla görüşme hakkına sahip olduğunu da ifade etti.
 
'İKTİDAR VE MUHALEFETLE EŞİT İLİŞKİLER KURUYORUZ'
 
"Fransa'yla olan ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Fransız iktidar ve muhalefet temsilcileriyle eşit ilişkiler kurmaya çalışıyoruz" diyen Putin, şöyle devam etti: "Fransa'daki seçim kampanyasına hiçbir biçimde müdahale etmek istemiyoruz. Ancak Fransız siyasi parti temsilcileriyle görüşme hakkını saklı tutuyoruz. Tıpkı Avrupa ve ABD'deki ortaklarımızın yaptığı gibi."

LE PEN: GÖRÜŞMEMİZ ÖNEMLİ
 
Fransız politikacı Le Pen ise, yaptığı açıklamada, "Karşımızda böylesine ciddi bir terör tehdidinin olduğu bu dönemde, bu görüşmemiz özellikle önemli" ifadelerini kullandı.
Le Pen, Putin'den önce Rus parlamenterlerle bir araya gelmişti.
 
Fransa'da düzenlenen kamuoyu yoklama anketlerine göre, aşırı sağcı politikacının cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu kazanma şansı yüksek.

374
-
İsmailağa Cemaati referandumda kararını verdiİsmailağa Cemaati referandumda kararını verdi
Selahattin Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafı olay olduSelahattin Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafı olay oldu
Merkel'den Erdoğan'a sürpriz cevabıMerkel'den Erdoğan'a sürpriz cevabı
Ak Parti'nin anketçisinden sok açıklamalarAk Parti'nin anketçisinden sok açıklamalar
Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi referandum anketiAvrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi referandum anketi
Yiğit Bulut'a 850 bin TL'lik makam aracı Meclis gündemindeYiğit Bulut'a 850 bin TL'lik makam aracı Meclis gündeminde
Rusya ile krizlerin biri bitmeden diğeri başlıyorRusya ile krizlerin biri bitmeden diğeri başlıyor
Ece Seçkin makyajsız halini paylaştıEce Seçkin makyajsız halini paylaştı
CHP'den bir ilk ! Başbakan'ı o karşıladıCHP'den bir ilk ! Başbakan'ı o karşıladı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS