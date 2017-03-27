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REKTÖR SINAVI CUMA NAMAZI SAATİNE GÖRE AYARLAYACAK

Rektör sınavı Cuma namazı saatine göre ayarlayacak

AÜ Rektörlüğü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 31 Mart Cuma günü saat 13.30'da yapılacak sınavın yarım saat ileriye ertelenerek saat 14.00'te gerçekleştirileceğini bildirdi

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, kendisine Twitter'dan ulaşarak vize sınavı saatiyle Cuma namazı saatinin çakıştığından yakınan bir öğrencisine düzenleme sözü verdi.

Geçtiğimiz günlerde AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sosyal medya hesabı twitter'dan kendisine ulaşan AÜ öğrencisi Baran Elbir'in yardım isteği karşısında, 92.60 TL'lik cep telefonu faturasını ödemiş, öğrencisine destek olmuştu. Prof. Dr. Ünal'ın bu hareketi sosyal medyada ve haberlerde geniş yer bulmuş, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından olumlu karşılanmıştı. Olayın ardından öğrencileriyle bir aile gibi olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, kendisine ulaştırılan her soruna çözüm bulduğunu söylemişti.

VİZEYE CUMA NAMAZI AYARI

Prof. Dr. Ünal. bugün Twitter'dan kendisine yapılan yeni bir çağrıyı yanıtsız bırakmadı. AÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi ‘Göksel Muhammed' kullanıcı adlı öğrenci, Prof. Dr. Ünal'a "Hocam, size durumumuzu açıklamak istiyoruz. Vize sınavımız ile Cuma namazımız çakışıyor. Bu konuda sizden yardım istiyoruz" diye paylaşımda bulundu.

Öğrencisinin paylaşımını değerlendiren Prof. Dr. Ünal, "Bu konuda gereken değişiklik yapılıyor. Allah kabul etsin" diye karşılık verdi. Olumlu yanıt alan öğrenci ise "Hocam Allah sizden razı olsun" diyerek teşekkür etti. 

Prof. Dr. Ünal ve öğrencinin paylaşımları kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

YARIM SAATLİK ERTELEME YAPILDI

AÜ Rektörlüğü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 31 Mart Cuma günü saat 13.30'da yapılacak sınavın yarım saat ileriye ertelenerek saat 14.00'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

Habertürk
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