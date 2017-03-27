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"SADDAM'IN ASLANLARI" ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

"Saddam'ın aslanları" eski günlerini arıyor

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in büyük oğlu Udey Saddam Hüseyin'in nadir cinslerden oluşan aslanları artık hayvanat bahçesinde

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Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in büyük oğlu Udey Saddam Hüseyin'in bir zamanlar Yeşil Bölge'de beslediği ve nadir cinslerden oluşan aslanları Bağdat'ın Zevra Parkı'nda besleniyor.

Ülkeyi işgal eden ABD askerleri tarafından Bağdat'ın merkezindeki Zevra Parkı'nın Hayvanat Bahçesine bırakılan Udey'in aslanları, 2003 yılı öncesi dönemindeki imtiyazlı günlerini arıyor.

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Bir zamanlar Yeşil Bölge saraylarında beslenen ve dönemin tüm ayrıcalıklarından yararlanan aslanlar, Bağdat Büyükşehir Belediyesi tarafından bakılıyor.

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Udey'den kalan aslanların bakımını Bağdat Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Nebil Cuburi yapıyor.

AA muhabirine konuşan Cuburi, aslanların 2003'teki işgalden 4 ay sonra ABD askerleri tarafından Yeşil Bölge'den zırhlı araçlarla alınarak Zevra Parkı'na getirildiklerini anlattı. Cuburi, Yeşil Bölge'de bir müddet bekletilen aslanların defalarca yurtdışına kaçırılmak istendiğini aktardı.

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"ABD'liler götüremeyince kısırlaştırdılar"

Cuburi, "Aslanlar, 4 ay Yeşil Bölge'de bekletildikten sonra buraya zırhlı araçlarla getirildiler. İlk başta sayıları 9 olan aslanlardan biri, ABD'li askerler tarafından parkta yaşanan bir çatışma sırasında öldürüldü. ABD'liler vaktiyle bunları Irak dışına çıkarmak istiyordu ancak başaramayınca çoğalmasını engellemek için kısırlaştırma yoluna başvurdular. O zamandan beri aslanlar arasında çoğalma olmadı." ifadelerini kullandı.

Saddam döneminde saraylarda tutulan aslanlara daha iyi bakıldığını vurgulayan Cuburi, "Şimdi de ülkenin içinde bulunduğu güvenlik ve ekonomik duruma rağmen hayvanlara iyi bakıyoruz. Belki o dönemdeki yiyecek ve diğer ayrıcalıklı hayatlarını özlüyorlardır. Burada imkanlar dahilinde gene de iyi şekilde beslemeye çalışıyoruz." dedi.

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Udey'den kalan aslanların nadir cinslerden oluştuğunu belirten Cuburi, Bağdat Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen veterinerler tarafından da sık sık kontrol edildiklerini söyledi.

Cuburi, aslanların birine oğlunun adı olan ve "Leopar" anlamı taşıyan "Fehed" ismini verdiğini kaydetti.

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AA
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