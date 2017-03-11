Sağlık Bakanı Akdağ'dan SP'ye sert sözler

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Saadet Partisi yöneticilerinin anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında CHP ile aynı safta yer aldığını belirterek, "Rahmetli Necmettin Erbakan mezardan çıksa, Saadet Partilileri tekme tokat döver, kemikleri sızlamıştır." dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Erzurum'un Narman, Uzundere ve Tortum ilçelerindeki temaslarının ardından beraberindekilerle karayoluyla kent merkezine gelen Akdağ, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Memur-Sen'e Davet Tercih Evet Konferansı"nda partililer ve Memur-Sen üyeleriyle buluştu.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programında cumhurbaşkanlığı sistemini yanlış yorumlamasını eleştirdi.

Meselenin Kılıçdaroğlu'nun bildiği gibi olmadığını ifade eden Akdağ, şunları söyledi:

"Hepiniz takip ettiniz. Böylesi bir cehalet, böylesi bir fecaat... Türkiye'de 'hayır' korosunun önüne düşmüş, milletin bu referandumda 'evet' demesine mani olmaya çalışıyor. Bu mesele, meselelerden bir mesele değil. Bu mesele göz bebeğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın meselesi değil. Bu mesele yolların kralı Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da meselesi değil. Bu mesele işin bir millet meselesi olduğunu fark edip gelip bir diyalogla referandum paketini AK Parti-MHP çalışmasıyla milletin önüne gelmesine vesile olan Devlet Bahçeli'nin de meselesi değil. Bu mesele burada size bu konuşmayı yapan Recep Akdağ'ın meselesi değil. Bu mesele milletin meselesi olduğu içindir ki önemli diyoruz. 'Tarihin önemli bir dönemecindeyiz' diyoruz."

Akdağ, 15 yıldır AK Parti çatısı altında hizmet ettiklerini anımsatarak, sağlıkta bütün dünyanın parmakla gösterdiği bir sistemi kurduklarını anlatarak, "Bugün yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde olsaydık, 15 senede yaptığımızı 7 senede yapardık. Ekonomimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Terörle önemli mücadelemiz var. Onların başını ezdik. Hızlı olmak zorundayız. Kim hızlı hareket etmişse kalkınmıştır." diye konuştu.

- "Vesayet sisteminin cumhurbaşkanını seçme dönemi bitti"

Halk oylaması sürecinde safların oluştuğunu belirten Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vesayet sisteminin cumhurbaşkanını seçme dönemi bitti. Cumhurbaşkanını da Meclisi de millet seçecek. Özgür iradesiyle halk gidip oyunu kullanacak. Burada saflar oluştu. Bir seçim yapacağız. Bu seçimde kim kimin yanında duruyor buna bakmak lazım. Bir tarafta Kılıçdaroğlu duruyor, anayasadan haberi yok. Bir zamanların felaket içindeki SSK Genel Müdürü, başı o çekiyor, yanında HDP'liler var. HDP'nin arkasında PKK onun arkasında onları destekleyen ülkeler duruyor. Böyle bir saf oluşmuş durumda."

Akdağ, halk oylamasına işaret ederek Saadet Partisi yöneticilerinin de CHP ile aynı safa geçtiğini anımsatarak, "Rahmetli Necmettin Erbakan mezardan çıksa, Saadet Partilileri tekme tokat döver, kemikleri sızlamıştır." diye konuştu.

- "Artık vesayet odaklarının sözü geçmeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin aynı safta durduğunu aktaran Akdağ, bazı vatandaşların referandumda tercih konusunda tereddütte kaldığını belirtti.

Bakan Akdağ, "Bu memlekette artık vesayet odaklarının sözü geçmeyecek. Kılıçdaroğlu ve yanındakilerinin endişesi bu. Onlar, 'Bir şekilde 7 Haziran'daki gibi bir karışıklık olur da iktidarın yanına yamanabilir miyiz?' derdinde. Millete toplum mühendisliği yapmak yerine gelin milletin hizmetkarı olun, milletin istikametine bakın. Hangi sistem olursa olsun bu ülke, darbe heveslerine müsaade etmeyecektir. Milletimizin ferasetinden endişe etmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.