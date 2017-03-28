Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan aramada valiz içinde 3 kilo 540 gram eroin ele geçirildi. Bununla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinde bir otobüsü durdurdu.

Narkotim ekipleri, otobüs içerisinde yaptıkları kontrollerde bir yolcunun tavırlarından şüphelenerek valizinde arama yaptı.

Aramada, valizde 3 kilo 540 gram eroin ele geçiren ekipler, şüpheli M.A.E'yi (56) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.