  • Adana'da kanlı gece ! 5 ölü
  • Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar
  • PKK'dan kaçan terörist yaşadıklarını anlattı
  • Dursun Özbek'ten Hakan Şükür ve Arif Erdem açıklaması
  • İstanbul'da taksici dehşeti

SAKARYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 540 gram eroin ele geçirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yolcu otobüsünde  yapılan aramada valiz içinde 3 kilo 540 gram eroin ele geçirildi. Bununla ilgili  gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşan İl  Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu  Adapazarı gişelerinde bir otobüsü durdurdu.

Narkotim ekipleri, otobüs içerisinde yaptıkları kontrollerde bir  yolcunun tavırlarından şüphelenerek valizinde arama yaptı.

Aramada, valizde 3 kilo 540 gram eroin ele geçiren ekipler, şüpheli  M.A.E'yi (56) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli,  çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

408
-
Yeni evi için Coşkun Sabah'ın boşanmasını bekliyorYeni evi için Coşkun Sabah'ın boşanmasını bekliyor
Altay tankının motoru Ukrayna'danAltay tankının motoru Ukrayna'dan
Taciz cinayetinde şoke eden gelişme ! Koca da işin içindeTaciz cinayetinde şoke eden gelişme ! Koca da işin içinde
Gurtbetçi oylarında rekorGurtbetçi oylarında rekor
Erdoğan: Atatürk olsa ''evet'' derdiErdoğan: Atatürk olsa ''evet'' derdi
‘Mardinli Marilyn Monroe’ kapı kapı ‘evet’ istedi‘Mardinli Marilyn Monroe’ kapı kapı ‘evet’ istedi
9 akrabası belediyede çalışan Başkan'dan açıklama9 akrabası belediyede çalışan Başkan'dan açıklama
İngiltere Avrupa'nın en büyük petrol rezervini buldu !İngiltere Avrupa'nın en büyük petrol rezervini buldu !
Ahmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdıAhmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS