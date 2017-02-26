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Samsun \ Vezirköprü
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SAMSUN'DA FECİ KAZA ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Samsun'da feci kaza ! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Samsun'un Vezirköprü ilçesi Yağınözü Mahallesi mevkisinde, Ali Osman Keskin  idaresindeki plakalı Otomobil, Dursun Türker'in kullandığı plakalı otomobil ile çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle savrulan Keskin idaresindeki otomobil aynı yönde  seyir eden Ahmet Keskin'in kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada,otomobilde bulunan Hamiye ve oğlu Emir Kağan  Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan, Dursun Türker, Hikmet Nizam ile Recep ve Uğur Çelik, Ahmet,  Ali ve Berat Emre Keskin ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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