Samsun'da feci kaza ! Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Yağınözü Mahallesi mevkisinde, Ali Osman Keskin idaresindeki plakalı Otomobil, Dursun Türker'in kullandığı plakalı otomobil ile çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle savrulan Keskin idaresindeki otomobil aynı yönde seyir eden Ahmet Keskin'in kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada,otomobilde bulunan Hamiye ve oğlu Emir Kağan Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan, Dursun Türker, Hikmet Nizam ile Recep ve Uğur Çelik, Ahmet, Ali ve Berat Emre Keskin ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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