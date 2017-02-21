Şehidin ardından utandıran tartışma

El Bab’da şehit düşen İzmirli Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı’nın tazminatı ve maaşı, 3 yaşındayken oğlunu terk eden öz anne ile üvey anneyi karşı karşıya getirdi

Yasa gereği, şehit hakları nüfusta annesi olarak kayıtlı üvey anne Zerrin Yılmaz ile baba Salim Elmacı’ya verilince öz anne Cennet Özgüleç, “Üvey annesi çocuğuma annelik yapmamış. Ortada bir hak varsa, öz annesi benim” dedi

29 yaşındaki şehit Ayhan’ın babası Salim Elmacı da “Para öz annenin hakkı” derken, üvey anne Zerrin Yılmaz “Şimdi mi akıllarına gelmiş” diyerek tepki gösterdi. Askere gidinceye kadar yanında kaldığı babaanne Hatice Elmacı da “Ne öz ne üvey anne ne de baba bakmadı. Evladımı el kadarken bana bıraktılar. Onda benden başka kimsenin hakkı yok” sözleriyle şehit torununa sahip çıktı

Habertürk'ten Melis Apaydın İde'nin haberine göre; Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 29 Ocak’ta birliğe yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı (29) İzmir’de son yolculuğuna uğurlanırken hikâyesi ise yürek burktu. Şehidin ardından kalan tazminat ve maaşa ilişkin aile arasında iç sızlatan bir tartışma başladı. Şehit Ayhan’ın annesi Cennet Özgüleç ile babası Salim Elmacı 26 yıl önce boşandı. Henüz 3 yaşındaki çocuğunu terk eden anne Cennet Özgüleç, Gümüldür’e yerleşip ikinci evliliğini yaptı. İkinci evliliğinden 3 çocuğu olan Özgüleç, 26 yıl boyunca oğlu Ayhan’la hiç görüşmedi. Baba Salim Elmacı da ikinci evliliğini yaptı ve oğlu Ayhan’ın nüfus cüzdanına öz annesi olarak ikinci eşi Zerrin Yılmaz’ı kaydettirdi. İkinci eşinden 2 çocuğu olan baba Salim Elmacı da Ayhan’ı hiç yanına almadı. Baba Elmacı, bir süre sonra Zerrin Yılmaz’dan boşandı. Üzerine kayıtlı olduğu kadının gerçek annesi olmadığını bilen Ayhan Elmacı, 25 yaşında askere gidene kadar babaannesi Hatice Elmacı ile birlikte yaşadı.

YASAYA GÖRE HAK ÜVEY ANNENİN

Ayhan Elmacı’nın şehit olması öz anne Cennet Özgüleç ile üvey anne Zerrin Yılmaz’ı karşı karşıya getidi. Elmacı’nın şehit olmasından doğan 240 bin TL nakdi ve hizmet tazminat hakkı ile 3 bin 200-5 bin TL arasında belirlenecek maaşın kime verileceği konusu tartışmaya yol açtı. Yasaya göre; şehit ailesi sıfatını, şehidin resmi kayıtlardaki anne, baba ve kardeşleri alıyor. Devletin, şehitten kalan tüm hakları nüfusta annesi olarak kayıtlı olan üvey anne Zerrin Yılmaz ve baba Salim Elmacı’ya vermesi, şehidin öz annesi Cennet Özgüleç’i kızdırdı.

BABA: PARA ÖZ ANNESİNİN HAKKI

Oğlundan kalan tazminat ve maaşın öz annesinin hakkı olduğunu söyleyen Salim Elmacı da şöyle konuştu:

“Cennet, oğlumuz çok küçükken beni de onu da bırakıp gitti, başkasıyla evlendi. Ayhan, okul çağına gelince nüfus cüzdanını çıkarmam gerekti. Öz annesi olarak ikinci eşim Zerrin’i yazdırdım. Fakat oğlum hep babaannesiyle kaldı. İkinci eşim ona bir gün bile bakmamıştır. 4 yıl önce kendisiyle boşandık ama Ayhan’ın nüfus cüzdanında annesi olarak hâlâ onun ismi yazıyor. Şehit olduktan sonra resmi olarak oğlumdan kalan haklardan o faydalanıyor. Ama yukarıda Allah var. Ne olursa olsun hak öz annesinindir. Geçmişte olanlara rağmen öz annesi Cennet’in yanında olacağım. Avukat tuttuk. Çocuğumun doğum belgelerini çıkararak mahkemeye başvuracağız.”

ŞEHİT ASKERE GİDİNCEYE KADAR BABAANNEYLEYDİ

26 yıl boyunca şehide bakan acılı babaanne Hatice Elmalı ise “Evladımı el kadarken bana bıraktılar. Ben ona yıllarca gözüm gibi baktım. Ne anası ne babası sahip çıktı. Yokluk çekti, yine de beni hiç üzmedi. 25 yaşına gelince, ‘Nine ben askere gideyim, orada para kazanayım. Bir ev alayım, sevdiğimle evleneyim’ dedi. Nasip olmadı. Şimdi kimse çıkıp da onun hakkından faydalanmaya çalışmasın. Onda benden başka kimsenin hakkı yok. Keşke evladım gitmeseydi, para pul onların olsaydı” dedi.

Baba Salim Elmacı

‘BİR HAK VARSA, ÖZ ANNESİ BENİM’

Ayhan Elmalı’yı doğurduğunu, 3 yaşına kadar baktığını söyleyen şehidin öz annesi Cennet Özgüleç, “Üvey annesi çocuğuma annelik yapmamış, babası da babalık yapmamış. Bu saatten sonra çocuğumun hiçbir şeyinde gözüm yok. Ama ortada bir hak varsa, öz annesi benim. İlerleyen süreçte mahkeme yoluna başvuracağım. Ben Konak Doğum Hastanesi’nde doğum yaptım. Kayıtlarım mevcut. Annesi olduğumu ispatlayabilirim. Derdim para pul değil. Ondan gelen parayı hayır işlerine kullanacağım. Bu zamana kadar oğluma sahip çıkamadım, bundan sonra çıkacağım” diye konuştu.

Yıllar önce çocuğunu bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Özgüleç, şunları dedi:

“Eski eşim askerdeyken geçimsizlik yaşadığımız ailesi beni baba evime gönderdi. Çocuğumu da bırakıp gitmek zorunda kaldım. Oğlumu görmek istedim ama bana nefretle büyütmüşler. Görüşmek istemedi. Eşim ilk evliliğimden bir çocuğumun olduğunu biliyordu ama çocuklarıma söylememiştim. Onlar şehit olduktan sonra bir ağabeylerinin olduğunu öğrendiler. Şimdi çok pişmanım. Keşke onu da yanıma alsaydım. O bana hasret gitti, ben de ona. Bana kızanlar, tepki gösterenler oldu. Ama kimse ne çektiğimi bilmiyor. 26 yıl boyunca her sofraya oturduğumda içim sızladı ama kimseye bir şey diyemedim” dedi.

Elmalı ailesi yakınları ise Özgüleç için “Oğlumuz askerdeyken çocuğunu da bırakıp kaçtı” dediler.

ÜVEY ANNE: GERİ ADIM ATMAYACAĞIM

Üvey anne Zerrin Yılmaz, şehit Ayhan’ın kendileriyle yaşamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Üvey anne Zerrin Yılmaz da şehidin 29 yıldır nüfusundaki annesi olduğunu söyledi.

“Ama 29 yıl benim hüviyetimdeydi. Okula kaydını bile ben yaptırdım. Yıllarca anne adı sorulduğunda benim adımı söyledi. Çocuğun daha kırkı çıkmadan para derdine düştüler. Soruyorum annesine, 29 yıl boyunca neredeydi? Anne olduğunu 29 yıl sonra mı anladı? Eski eşimle bir olmuş beni tehdit ediyorlar. Bu nasıl annelik, bu nasıl babalık? Ben ilk etapta bütün haklarımdan feragat edecektim. Noter huzurunda babasına devredecektim. Ama Ayhan daha toprağa verilmeden para derdine düştüklerini görünce vazgeçtim. Bu saatten sonra geri adım atmayacağım. Ben de her türlü hukuki mücadeleye hazırım.”