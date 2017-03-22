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SİLAHINI TEMİZLERKEN ABLASINI ÖLDÜRDÜ

Silahını temizlerken ablasını öldürdü

Mersin'de intihar ettiği sanılan polis memurunun, kendisi gibi polis olan kardeşi tarafından kazayla vurulduğu ortaya çıktı.

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Mersin'de, polis memuru 24 yaşındaki Melike İnceler, tabancasını temizlerken yalnışlıkla tetiğe dokununca karşısında oturan meslektaşı olan ablası 27 yaşındaki Tuğçe İnceler'in ölümüne neden oldu.

 

Mersin'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve 6 aylık polis olan Tuğçe İnceler dün akşam saatlerinde, meslektaşı G.B. ile birlikte, merkez Mezitli İlçesi Yeni Mahalle'deki oturdukları eve geldi. Tuğçe İnceler, ilk görev yeri olarak Adana Emniyet Müdürlüğü'ne atanan ve misafir olarak yanına gelen polis memuru kız kardeşi Melike İnceler ile bir süre sohbet etti. İddiaya göre, yeni polis olan Melike İnceler, tabancasını temizlerken, kazaen tetiğe dokununca, silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, tam karşısında oturan Tuğçe İnceler'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Tuğçe İnceler, çağrılan ambulansla götürüldüğü Özel Ortadoğu Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

İlk önce intihar etmiş olabileceği üzerinde durulan polis memuru Tuğçe İnceler'in meslektaşları tarafından yapılan çalışma sonucu, kardeşinin tabancasının kazaen ateş alması sonucu öldüğü belirlendi. Kardeşi Melike İnceler'in olay nedeniyle şoka girdiği belirtilirken, soruşturma sürüyor.

DHA
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