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SİLAHLI NOEL BABA PROTESTOSUNA 10 GÖZALTI

Silahlı Noel Baba protestosuna 10 gözaltı

Aydın'da yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için "Noel Baba'nın darp edilip, başına silah dayanması" ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

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Nazilli'de yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için temsili "Noel Baba'nın darp edilip, başına silah dayanması olayından sonra herhangi bir soruşturmanın açılmadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu işledikleri iddiasıyla 10 kişiden 7'si polis tarafından gözaltına alınırken, 3 kişi de teslim oldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 10 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA
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