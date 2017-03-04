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SİNAN OĞAN KONUŞMA YAPARKEN SALDIRIYA UĞRADI

Sinan Oğan konuşma yaparken saldırıya uğradı

MHP'den ihraç edilmek istenen Sinan Oğan bir konferans için gittiği Beşiktaş'taki Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir kişinin saldırısına uğradı. Oğan saldırıyı yara almadan atlattı.

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MHP’den ihraç edilen ve referandum için ‘hayır’ çalışması yürüten siyasilerden Sinan Oğan, bir konferans için gittiği Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaparken bir kişinin saldırısına uğradı.

Oğan kürsüde konuşurken bir şahıs bir anda üzerine atıldı. Şahıs salondaki güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından Sinan Oğan tekrar kürsüye çıkarak konuşmasına devam etti ve “Bu genç arkadakışımkızı kandırıp buraya gönderen aslında partimize zarar veriyor” dedi. Persicope'tan canlı yayında gerçekleşen saldırı kameralara da yansıdı.

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