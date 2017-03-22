Sınıra PKK paçavrası diktiler, anında karşılık verildi

Hatay'ın Hassa İlçesi'nin karşısında bulunan PYD/PKK kontrolündeki Afrin kasabasının sınırın sıfır noktasına sözde PKK flaması açılması üzerine bölgeye top atışı yapıldı.

Hassa İlçesi'ne bağlı sıfır noktasındaki Sugediği Mahallesi'nin hemen karşısında yer alan PYD/PKK kontrolündeki Karababa Köyü'nde yer alan PYD karakoluna dün akşam saatlerinde sözde PKK paçavrası asıldı. Sugediği Mahallesi sakinleri, bu durum üzerine sınırın sıfır noktasındaki dağlık bölgeye Türk bayrağı dikti.

Bu gelişme üzerine Hassa ile komşu Kırıkhan ilçesinin sınır karakollarından bu sabah saatlerinden itibaren Suriye'nin PYD kontrolündeki Karababa Köyü'ne top atışı yapıldı.

Yerel kaynaklar ise aralıklarla top atışı yapılan PYD kontrolündeki Karababa Köyü'ne dün akşam saatlerinden itibaren çok sayıda PYD'linin araçlarla getirilerek yerleştirildiğini iddia etti.