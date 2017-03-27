Sivas'ta korkutan yıkım

Sivas'ta eski Numune Hastanesi binasının yıkımı, çevredekileri korkuttu. İş makinesinin kolonu kırmasıyla 11 katlı bina gürültüyle yıkılırken çevredekiler dükkanlara kaçıştı, bazı kişiler deprem olduğu korkusuna kapılırken esnaf, bölgede önlem alınmamasına tepki gösterdi.

Sivas'ta yeni binasına taşınması ile boş durumda kalan eski Numune Hastanesi'nin yıkımı için çalışma başlatıldı. Yerine şehir parkı yapılması planlanan binanın yıkımı Özel İdare tarafından özel bir şirkete ihale edildi. Yıkım işini alan firma çalışmalarına başladı. Dün öğlen saatlerinde, binanın yıkımına hız verildi. Çevredeki amatör kameralara yansıyan görüntülerde bir iş makinesinin 11 katlı binanın zeminindeki kolonu kırarak yıkım yapmaya çalıştığı görüldü. Kolonun kırılmasıyla kaymaya başlayan bina büyük gürültü ile yıkıldı. İş makinesi son anda manevra yaparak altında kalmaktan kurtuldu. Hemen yanındaki Rahmi Günay Caddesi'nin yaya trafiğine kapatılmadığı belirlenen yıkımda büyük bir toz bulutu yayıldı. Yıkımda birlikte caddede bulunanlar sağa sola kaçışarak çevredeki esnaf dükkanlarına sığındı. Yıkımdan habersiz çevredeki binalarda oturanşlar ise, deprem olduğunu zannederek, sosyal medya hesaplarından bu yönde paylaşımlarda bulundu.

"TEDBİR YETERSİZ"

Hastanenin bulunduğu cadde üzerinde reklamcılık yapan Cemil Üngör, şöyle konuştu:

"İki kez patlatma yaptılar. İkisinde de gerçekleşmedi. Daha sonra vinçle çalışma yaparak binayı yıktılar. Cadde üzerindeki yolu eğreti olarak kapattılar. Trafik de çok ilgilenmiyor gördüğüm kadarıyla, engelleyen olmadı. Bina yıkılıyor, insanlar buralardan gelip geçiyor. Biraz daha gayret gösterilmesi ve ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum." Cadde üzerinde medikal dükkanı işleten Ufuk Çınar ise, "Hastanenin yıkılması bir tane vinçle olacak iş değil. Zaten güvenlik yok. 4 eleman 1 tane vinçle güvenlik alınmadan yıkım yapılıyor. Sadece sarı bir şerit çekilmiş. Buradaki esnafı baya bir zor duruma düşürdü. Arabalarımızı cadde üzerinden çektik ama ister istemez korktuk. Hiç kimseye yıkımın olacağı hakkında bilgi vermediler" ifadelerini kullandı.

Binanın diğer blokunun yıkım çalışmalarına da başlandı.