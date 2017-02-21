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SOKAK ORTASINDA KANLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Sokak ortasında kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da gece yarısı sokak ortasında çıkan silahla kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Olay, 24.00 sıralarında merkez Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar, Ahmet Özler (29) ve Fatih Karakaya'yı (27) silahla vurdu. Karakaya, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yüz üstü düşerken, Özler, bacağından yaralandı. Sokaktan geçen vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan Karakaya'yı Fırat Üniversitesine, Özler'i ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Karakaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sokak ortasında kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan tespit etti.

Şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Sokak ortasında kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
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