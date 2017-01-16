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SOKAK ORTASINDA KORKUNÇ CİNAYET

Sokak ortasında korkunç cinayet

Sivas'ta 29 yaşındaki 5 çocuk annesi ev kadını evinin önünde bıçaklı saldırıda öldürüldü.

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Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde sokaktan geçenler, yerde kan izleri ve hemen ileride hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kanlar içerisinde yerde yatan ve hayatını kaybettiği belirlenen kadının 38 yaşındaki T. Y. ile evli olan Fadime Y. olduğu tespit edildi. F.Y'nin olay yerinden yaklaşık 10 metre ötedeki bir apartman dairesinde oturduğu belirlendi.

KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Kadının oturduğu binadan, hayatını kaybettiği yere kadar kan izleri ve ayakkabılarına rastlandı. Saldırıya uğrayan kadının kaçmaya çalıştığı anlaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 12 bıçak izine rastlandı. Olayın duyulması üzerine sokağa gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Fadime Y.'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi morguna kaldırıldı. Sokakta oturan mahalle sakinleri sabah saatlerinde sadece bağrışma sesleri duyduğunu daha sonra da yerde yatan kadını fark ettiklerini ancak olayı görenin olmadığını söyledi.

MARKET SAHİBİ ŞÜPHELİ

Yapılan ilk incelemede sokak yakınlarındaki bir marketi işleten F.Y. şüpheli olarak aranmaya başlandı. Polis adresinde bulunamayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

DHA
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