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SÜNNET MALZEMELERİ SATAN DÜKKANDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Sünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke etti

İstanbul Bayrampaşa'da sünnet kıyafeti satan bir işyerinde cephanelik ele geçirildi.

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Bayrampaşa'da sünnet kıyafeti satan bir işyerine yapılan baskında 130 kaçak pompalı tüfek 30 kaçak tabanca ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'daki silah bayilerinde inceleme yapan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ruhsatsız pompalı tüfek buldu. Bayi sahibini takibe alan polis ekipleri kaçak silah satışı yapıldığını belirledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Sünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke etti

Sünnet kıyafeti satışı yapan bir iş yerine yapılan baskında 130 kaçak pompalı tüfek 30 kaçak tabanca ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin iş yerine baskın yapması, iş yerinde silahların bulunması ve bazı şüphelilerin gözaltına alınması yer alıyor. Ele geçirilen silahlar basına sergilendi. 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Sünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke etti

DHA
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