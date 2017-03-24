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SURİYELİ TACİZCİYİ GENÇ KIZIN ÇIĞLIKLARI YAKALATTI

Suriyeli tacizciyi genç kızın çığlıkları yakalattı

Adana'da Suriyeli uyruklu bir kişi 17 yaşındaki kızı taciz ederken yakalandı.

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Adana'da Suriyeli uyruklu bir kişi, elle tacizde bulunduğu 17 yaşındaki kız çocuğunun çığlık atması sonrası yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki kız çocuğu okuldan çıkıp evine giderken yanına yaklaşan Suriye uyruklu Ahmet E. (21), kız çocuğunu önce sözle, daha sonra da elle taciz etti. Kız çocuğu korkup çığlık atınca çevredeki vatandaşlar olayı polise haber verdi. Zanlı ise kaçmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen zanlı, kovalamaca sonrası yakalandı. Ahmet E.'nin polise verdiği ilk ifadesinde yoldan geçerken kız çocuğuna elinin çarptığını, niyetinin kötü olmadığını söylediği öğrenildi. Kız çocuğu ise psikolog eşliğinde alınan ifadesinde zanlının arkasından gelerek önce sözle, daha sonra da elle kendisini taciz ettiğini iddia etti.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, "çocuğa cinsel istismar" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İHA
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