YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TAKSİDE İNDİ-BİNDİ UYGULAMASI OLAY OLDU !

Takside indi-bindi uygulaması olay oldu !

İstanbul'da taksilere getirilen indi-bindi uygulamasına Tüketici Birliği'nden tepki geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul'da taksilere getirilen ve dün faaliyete geçen 8 lira 75 kuruşluk indi-bindi ücretinin yankıları sürüyor. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Mehmet Bülent Deniz, taksimetre ayarlama işleminin usule uygun yapılmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Deniz, " Bugün federasyonumuza ulaşan bir e-posta da bu ayarlama işleminin usulüne uygun yapılmadığının kuyrukta çok fazla taksicinin olması nedeni ile taksimetre ayarlamasının adeta bas mührü bas parayı şeklinde usulüne uygun yapılmadığı şikayeti geldi. Biz bu başvurulardan yola çıkarak eğer gerçekten böyle bir şey var ise tüketicinin çok ciddi şekilde mağdur olacağı düşüncesindeyiz. Federasyon olarak bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

"GEREKLİ DAVALARI AÇACAĞIZ"

Taksimetre ayarlarında taksici esnafının mağdur edilmesinin yanında 3 ay arayla esnafın iki kez taksimetre ayarlama ücreti vermek zorunda bırakıldığının altını çizen Deniz, "Akaryakıt nedeni ile artan maliyetlerden şikayetçi olan taksici esnafı 3 ay arayla 2 kez taksimetre ayar ücreti vermek zorunda bırakıldı. Taksiciler mağdur edilmiş durumda. Gelinen noktada 2,5 km'ye kadar mesafeye kadar 8 lira 75 kuruş indi-bindi ücretinin ne kadar yanlış bir karar olduğunu gösteriyor. Ayrıca, ortada dolaşan iddialar doğruysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bu kararı geri almak zorundadır. Yeni tarife ile ilgili yasal süre içinde biz gerekli davayı ve iptal davasını açacağız" şeklinde konuştu.

DHA
305
İki genç yazlıkta ölü bulunduİki genç yazlıkta ölü bulundu
2017 yılına damga vuracak mega projeler2017 yılına damga vuracak mega projeler
11.000 lüks araca el koyuldu11.000 lüks araca el koyuldu
İçişleri Bakanı: "Acımayacaksınız"İçişleri Bakanı: "Acımayacaksınız"
Beyaz Saray'dan fotoğraf tepkisiBeyaz Saray'dan fotoğraf tepkisi
Bu fotoğraflar paylaşım rekorları kırıyorBu fotoğraflar paylaşım rekorları kırıyor
Gülşen oğlu için kesenin ağzını açtıGülşen oğlu için kesenin ağzını açtı
Bakan Avcı'dan "Topkapı Sarayı" açıklamasıBakan Avcı'dan "Topkapı Sarayı" açıklaması
Midesinden çıkanlar şoke ettiMidesinden çıkanlar şoke etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS