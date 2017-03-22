  • ABD Rakka'ya paraşüt birliği indirdi
  • Eski karısını ve onun kocasını öldürüp intihar etti
  • Sınıra PKK paçavrası diktiler, anında karşılık verildi
  • ''Bu yaz bir kaosa hazır olun''
  • Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiasının sırrı çözüldü

TERÖRÜ DESTEKLEYEN PERSONEL İŞTEN ATILACAK

Terörü destekleyen personel işten atılacak

Terör örgütüne yardım ettiği ve bunların propagandasını yaptığı belirlenen personeller işten atılacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Terör örgütleriyle eylem birliği yaptığı, bu örgütlere yardım ettiği ve bunların propagandasını yaptığı belirlenen sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedilecek.

Terör örgütleriyle eylem birliği yaptığı, bu örgütlere yardım ettiği ve bunların propagandasını yaptığı belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilecek.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, terör örgütleriyle eylem birliği içinde olduğu, bu örgütlere yardım ettiği, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullandığı ya da kullandırdığı, söz konusu örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen kamuda görevli sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilecek.

Yeni düzenleme kapsamında yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele tatil ve benzeri nitelikte diğer ikramiye ödemeleri de yapılabilecek.

AA
194
-
Irmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladıIrmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!
Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''
İtfaiye gelene kadar böyle beklediİtfaiye gelene kadar böyle bekledi
Türkiye'den Hollanda'ya çok sert tepki !Türkiye'den Hollanda'ya çok sert tepki !
''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis
AK Parti otobüsüne taşlı saldırı !AK Parti otobüsüne taşlı saldırı !
TGRT'den görülmemiş haber sunumu: Stüdyoya obüs girdiTGRT'den görülmemiş haber sunumu: Stüdyoya obüs girdi
İnanılmaz olay ! Bonzaili mangal ölümle bittiİnanılmaz olay ! Bonzaili mangal ölümle bitti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS