Trabzon'daki kızların kavgasında şok ifadeler

Kamu ahlakını derinden yaralayan olayla ilgili daha fazla gündemde kalmamak adına açıklama yapmaktan çekindiklerini belirten E.K., "Hakkımızda yapılan asılsız haberler sonucunda bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış bulunmaktayız" dedi. Açıklamasında Twitter'da başlayan tartışma sonucu aralarındaki problemleri çözmek adına arkadaşı Kübra'nın uzun süredir tanıdığı Hasibe adlı kişinin arkadaşlığına da güvenerek evlerine gittiklerini belirten E.K., "Yanımızda hiçbir suç aleti getirmediğimizden ve hatta internette yayınlanan videodan da anlaşılacağı üzere eve girerken ayakkabı ve montumuzu çıkarmamızdan eve konuşma amacı ile gittiğimiz ortadadır. Şüphelilerin ifadelerinde bahsettiği ve medyaya yansıyan "üzerimize saldırdılar" iddiaları asılsızdır. Kapının kapanmasından itibaren sorgusuz sualsiz şiddete maruz kaldık. Kaçmayı denememize rağmen kapının kilitli olduğunu fark ettik. Elektroşok ve biber gazı ile etkisiz hale getirilip, cop ve demir cisim ile darp edildik. Bizimle birlikte eve gelen üçüncü arkadaşımız ise telefonu alınmak suretiyle odaya kilitlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Evden sağ çıkamayacaklarını düşündüklerini kaydeden E.K., "Olayın gelişme şeklinden de anlaşılacağı üzere şüphelilerin uyguladıkları alıkoyma ve şiddetin daha önceden canavarca bir hisle planlandığı aşikardır. Hatta zevk alarak uyguladıkları şiddet nedeniyle o evden sağ çıkamayacağımızı düşündük. Videodan da anlaşılacağı üzere "ölmediğine dua et" ifadesiyle şüphelilerin de düşüncesinin bu olduğu açıktır. Olaydan sonra da öğrendiğimiz üzere şüpheliler daha önceden de Trabzon'da birkaç kişiye daha benzer şekilde şiddet, baskı ve şantaj uygulayıp şehri terk etmelerine neden olmuşlardır. 5 .olaydan sonra şüpheliler herhangi bir pişmanlık duymayıp, sistematik olarak adımıza sahte hesaplar açarak hakaret ve tehditlere devam etmiştir. Yaşadığımız vahşet ailemizin, çevremizin ve ileride kuracağımız ailemizin bu kareleri görecek olma düşüncesi psikolojimizi kötü yönde etkilemektedir. Asılsız iddialar sonucunda üzülerek bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'ta bir öğrenci evinde kalan ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) öğrenim gören H.H. (25), N.Ç. (19) ve M.Y. (19), sosyal medya hesaplarından K.T. ve E.K. ile tartışmıştı. Tartışmanın ardından üniversite öğrencileri, randevulaştıkları kızları evlerine çağırmıştı. Eve gelen kızları biber gazıyla etkisiz hale getiren üniversite öğrencileri, daha sonra kızları döverek çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülere ilişkin polis ekipleri inceleme başlatırken, 3 öğrenci ve darp edilen 2 kişi gözaltına alınmıştı. Doktor raporunun ardından adliyeye sevk edilen üniversite öğrencilerinden H.H., N.Ç. ve M.Y. serbest bırakılmıştı.