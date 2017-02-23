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TRUMP'A REST: ''KABUL ETMEYECEĞİZ''

Trump'a rest: ''Kabul etmeyeceğiz''

Meksika ABD'nin belgesiz göçmenleri sınır dışı etme planını kınadı.

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Donald Trump yönetimi Salı günü ülkedeki neredeyse tüm belgesiz göçmenleri, kökenleri hangi ülke olursa olsun, Meksika'ya sınır dışı edecek yeni bir yönerge yayınlamıştı.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, ülkesinin "böyle bir dayatmayı" kabul etmeyeceğini açıkladı. İki ülke arasında gerginlik sürerken ABD yönetiminden üst düzey iki isim Meksika'yı ziyaret etmeyi planlıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly, Meksika'ya giderek yeni yönergenin uygulanması için Meksikalı yetkilileri ikna etmeye çalışacak.

ABD'nin Meksika'yı yabancı göçmenleri kabul etmeye zorlayıp zorlayamayacağı tartışma konusu. Meksika Dışişleri Bakanı Videgaray "Bunu kabul etmeyeceğiz çünkü kabul etmek zorunda değiliz ve ülkemizin çıkarına uygun değil" dedi.

Videgaray ayrıca ABD'nin Meksika vatandaşlarına yönelik uygulamaları konusunda da uyardı:

"Meksika hükümeti vatandaşlarının yurtdışında maruz kaldıkları işlemlerin insan haklarına uygun olduğundan emin olmak için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütleri harekete geçirmekten çekinmeyecektir."

Tillerson ve Kelly'nin bugün Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile çeşitli konuları görüşecekti. Fakat Videgaray, Trump'ın son kararından sonra yeni uygulamanın görüşmenin odak noktası olacağını söyledi.

BBC Türkçe
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