Trump'ın adayı da kendisine karşı

Haley, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde senatörlerin sorularını cevapladı.

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacak Trump’ın seçim çalışmalarında sıkça gündeme getirdiği “Müslümanların kayıt altına alınması” önerisini desteklemediğini belirten Haley, Trump’ın bu önerisine henüz BM Temsilciliğine aday gösterilmeden önce de karşı çıktığını söyledi.

Haley, “Bu yönetim ve ben herhangi bir grubun kayıt altına alınması önerisine karşıyız.” diye konuştu.

Haley, “Hangi ülkelerin bizim için tehlikeli olduğuna karar vererek, bu ülkelere yönelik bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu ülkelere yönelik olarak güvenlik tedbiri anlamında önlemlerimizi almamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Daha önce Güney Carolina Valisi olarak görev yapan ve başkanlık mücadelesinde ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, Trump’la sadece “Müslümanların kayıt altına alınması” konusunda farklı fikirlere sahip değil. Rusya konusunda da Trump’a katılmadığını belirten Haley, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginliği gündeme getirerek, “Kırım Ukrayna’nındır, Rusya'nın değildir.” dedi.