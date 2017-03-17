  • Son referadum anketinde çarpıcı sonuç
  • ''AK Partili 100 milletvekili ''Hayır'' diyecek''
  • Hüseyin Gülerce o iddiasına açıklık getirdi
  • 13 yaşındaki çocuk 8 aylık hamile çıktı
  • 1 Nisan'dan itibaren o borçlar düşürülecek

TRUMP'IN BOMBA İDDİASI DA FOS ÇIKTI

Trump'ın bomba iddiası da fos çıktı

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'ın telefonlarının seçimlerden önce ya da sonra dinlendiğine ilişkin bir kanıt olmadığını belirtti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Richard Burr, Trump’ın telefonlarının dinlendiği yönündeki iddiasını reddetti.

Başkan Trump, selefi Barack Obama’nın başkanlık seçimleri sırasında Trump Tower’daki telefonları dinlettiğini öne sürmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, konuya ilişkin açıklamasında, Komite raporuna rağmen Trump’ın iddiasının arkasında olduğunu söyledi.

Burr, Komite Başkan Yardımcısı Mark Warner ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Elimizdeki bilgilere dayanarak, Trump Tower’ın 2016 Seçimleri’nden önce ABD Yönetimi’nin herhangi bir unsuru tarafından izlendiğini gösteren hiçbir kanıt görmedik” dedi.

108
-
Melih Gökçek yanlış tuşa bastı, Twitter çalkalandı !Melih Gökçek yanlış tuşa bastı, Twitter çalkalandı !
Mehmet Ali Erbil'i kızdıracak paylaşımMehmet Ali Erbil'i kızdıracak paylaşım
Yılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısıYılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısı
''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''
Fransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar varFransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar var
O adamdan korkunç savunma !O adamdan korkunç savunma !
Üniversiteli genç kıza iğrenç tacizÜniversiteli genç kıza iğrenç taciz
Kadınlar koğuşunun en zengin ağalarıKadınlar koğuşunun en zengin ağaları
Hollanda'nın pabucu dama atılacak !Hollanda'nın pabucu dama atılacak !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS