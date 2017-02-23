  • ''Hükümet referandumu iptal edebilir''
  • Vergi indirimi Meclis'ten geçti
  • İlköğretim okulunda mide bulandıran taciz
  • Skandal ! Teröristlere işsizlik maaşı ödüyorlar
  • Günün en iğrenç haberi: Çocuk yuvasında tecavüz dehşeti
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TSK: 56 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK: 56 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde 56 DEAŞ'lı terörist öldürüldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli ölçüde kontrolün sağlandığı El Bab'ın 2 mahallesinde daha denetim Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin eline geçti. Karadan ve havadan 104 hedefin ateş altına alındığı DEAŞ terör örgütünün 56 militanı ise etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184'üncü gününde, El Bab'daki terör örgütü DEAŞ'a ait 90 hedef karadan, 14 hedef ise havadan ateş altına alındı. Koalisyon güçlerinin de hava harekatı yaptığı bölgedeki bombardıman ve çatışmalarda DEAŞ'lı 56 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ'tan temizlenen El Bab'daki 2 mahallede daha kontrolün ÖSO güçlerine geçtiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın DEAŞ terör örgütü mensuplarından temizlenmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiş, iki mahallede daha kontrol sağlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 90 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 12 bina, bir tünel ve bir bombalı araç imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda; 11 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 bombalı araç da imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 56 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

DHA
564
-
Yankesici ''selfie''ye yakalandı !Yankesici ''selfie''ye yakalandı !
10 yıldan az hapis cezası alanlar için flaş karar10 yıldan az hapis cezası alanlar için flaş karar
Şoke eden 'yasak aşk' iddiasıŞoke eden 'yasak aşk' iddiası
Genelkurmay Başkanı Org. Akar’a suçlamaGenelkurmay Başkanı Org. Akar’a suçlama
Star yazarından yeni darbe iddiasıStar yazarından yeni darbe iddiası
Eşi ve kızını katleden o baba konuştu: Eşim beni öldürmeye çalıştıEşi ve kızını katleden o baba konuştu: Eşim beni öldürmeye çalıştı
Ak Parti binasında uzun namlulu silahın işi ne ?Ak Parti binasında uzun namlulu silahın işi ne ?
Okuldaki tabelalar değişince inceleme başlatıldıOkuldaki tabelalar değişince inceleme başlatıldı
Arkadaşını öldürmeden önce selfie çekmişArkadaşını öldürmeden önce selfie çekmiş
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS