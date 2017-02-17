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TSK'DAN EL BAB İÇİN BİR AÇIKLAMA DAHA

TSK'DAN EL BAB İÇİN BİR AÇIKLAMA DAHA

TSK, El Bab operasyonunda sona gelindiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırının terör unsurlarından temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın direncinin kırıldığı ve kentin tamamen ele geçirilmesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'a ilişkin gelişmeler paylaşıldı. DEAŞ tehdit ve saldırılarının önlenmesi, göç eden Suriyelilerin yurtlarına dönüşünün sağlanması amacıyla başlatılan harekatta TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Azez-Cerablus hattındaki 229 meskun mahal ve 1910 kilometre karelik alanda kontrolü sağladığı belirtildi.

9 Aralık 2016 tarihinde başlatılan El Bab harekatında kentin batı, doğu ve kuzeyden kuşatıldığı, güney kesimi kontrol eden Halep-Münbiç arasındaki anayolun ise dost unsurların kontrolüne geçtiği, Bab-Tadif kavşağında da kontrolün sağlandığı kaydedildi. Kentin mahallelerine ulaşıldığına değinilen bilgilendirmede, El Bab'ın büyük bölümünde kontrolün sağlandığını, arama tarama faaliyetleri ile şehrin tamamen kontrolüne yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği vurgulandı.

9-15 Şubat tarihleri arasında 166'sı DEAŞ, 19'u PKK'lı 185 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 cephanelik, 3'ü boma yüklü, 2'si silahlı, 2'si silahsız 7 araç ile 3 komuta merkezi, 213 bina ve 10 savunma mevzisinin imha edildiği belirtilirken, sayıları belirgin ölçüde azalmış olsa da tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildiği kaydedildi.

DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin de hassasiyetle uygulanmasına devam edildiği belirtilen bilgilendirmede, "Bu hafta içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve kararlı mücadelesiyle El Bab bölgesinde kontrolün tamamen ele geçirilmesine yönelik yürütülen harekatta sona yaklaşılmış olup, DEAŞ terör örgütünün direnci büyük ölçüde kırılmıştır" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncelikli hedeflerinden birisinin bölgedeki huzur ve barışın tesis edilmesi, bölge sakinlerinin tekrar evlerine dönerek normal yaşamlarına geri kavuşabilmeleri hususu önündeki DEAŞ terörü engelinin her geçen gün ortadan kalktığına değinilen bilgilrermede, gelinen aşamada TSK'nın Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ettiği, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürdüğüne işaret edildi.

Bilgilendirmede ayrıca TSK'nın ülke güvenliği, hak ve menfaatlerini korumayı amaç edindiği, bu uğurda karşısına çıkacak her türlü engeli bertaraf edecek güce sahip olduğu, PKK/PYD, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdüreceğinin altı çizildi.

DHA
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