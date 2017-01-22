''TÜRKİYE, AVRUPA'NIN KAPISIDIR''

''Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır''

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss, Türkiye'nin Avrupa için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, "Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır. Belirleyici bölgesel faktör ve günümüz zorluklarında terörizmle mücadele ve uluslararası göç yönetiminde anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir." dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen  resepsiyonda, iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan'a "Macaristan Fahri Konsolosu" unvanı verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Avrupa Birliği (AB)  Bakanlığı yetkilileri, Ankara'da görev yapan birçok diplomat ve gazetecinin  katıldığı davet, İtalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Macar öğrenciler  için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Kiss, yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15  Temmuz'daki darbe girişimi ve Suriye'deki savaşa dikkati çekti.

Kiss, "Türkiye milyonlarca göçmenin kabul edilmesinde aktif rol  üstlenmekte ve terörizmin kendini gösterdiği çeşitli şekillere karşı mücadele  sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de son dönemde düzenlenen terör saldırılarında hayatını  kaybedenler için üzüntü ve taziyelerini ifade eden Kiss, "Hisleri paylaşmanın  ötesinde terörizmin her şeklini kınıyoruz ve Türk dostlarımızı terörizme karşı  mücadelede destekliyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Kiss, konuşmasına şöyle devam etti:

"Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır. Belirleyici  bölgesel faktör ve günümüz zorluklarında terörizmle mücadele ve uluslararası göç  yönetiminde anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir. Tüm bunların yanında  Macaristan'ın kararlı görüşü, AB genişleme sürecinin sürdürülmesine günümüzde  daha fazla ihtiyaç olduğudur. Çünkü Avrupa böylelikle küresel bir etken haline  gelebilir. Bununla uyumlu olarak AB-Türkiye ilişkilerinin olabildiğince  sıkılaştırılması ve katılım müzakerelerinin sürdürülmesi de yurdumuzun fevkalede  menfaati ve gayretidir."

Kiss, ikili ilişkilerin ortak değerler, menfaatler ve güvene dayalı  stratejik ortaklık ilişkisine dönüşmesinden duyulan memnuniyeti de dile getirdi.

Konuşmanın ardından Çetindoğan'ın "Macaristan Fahri Konsolosu" olarak  atanmasına ilişkin yemin töreni gerçekleştirildi.

Çetindoğan da kadim tarihi ve kültürel bağlarıyla Türkiye'nin ortak  hedef ve umutları paylaştığı Macaristan'ın Adana Fahri Konsolosu olmaktan gurur  ve mutluluk duyduğunu kaydetti.

Bu görev vesilesiyle ikili ilişkileri daha iyi bir seviyeye getirmek  için elinden gelen gayreti göstereceğini vurgulayan Çetindoğan, "İki ülke  arasındaki ilişkilerin gelişmesi, Türkiye'deki Macar vatandaşların ihtiyaçlarının  karşılanması için elimden geldiğince çaba göstereceğime emin olabilirsiniz."  değerlendirmesinde bulundu.

AA
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