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UMA’DA SAP PROJESİ BAŞLIYOR

UMA’da SAP Projesi Başlıyor

2004 yılından beri motosiklet sektöründe faaliyet gösteren Uğur Motorlu Araçlar A.Ş., iş süreçlerini iyileştirmek, finansal ve operasyonel verilerini daha verimli yönetebilmek için SAP sürecine adım atıyor.

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UMA, danışman firma Detaysoft ile SAP S/4 HANA  360 derece Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Hybris portal dönüşüm projesinin açılışını toplantısını gerçekleştirdi. “KUPA” (Kurumsal Uyum ve Performans Artışı) olarak belirlenen projesi ile Uğur Şirketler Grubunda veri bütünlüğünün sağlanması ve grup şirketleri arasındaki uyumun arttırılması da hedeflenmektedir.

UMA, Kurumsal kaynak planlama süreçlerini iyileştirmek, etkin takip, analiz ve planlama fonksiyonlarının yürütmek, finansal ve operasyonel verilerini daha verimli yönetebilmek adına mevcut ERP programını değiştirmeye karar verdi. Daha kararlı iş fonksiyonları, süreç disiplini, ileri kurumsal yazılım teknolojisi, gerçekçi planlama ve tahminleme yeteneği, etkin üretim fonksiyonları ve kurumsal bilgi güvenliği konularında kazanımlar elde edebilmek için SAP’ye geçiyor. Bu geçiş ile birlikte sipariş yönetimi, planlama, üretim, sevkiyat ve tedarik etkinliğinde ciddi bir ivme kazanacak sistem, Kurumsal Kaynak Planlama sistemi ile organik entegre olacak şekilde Hybris ürünü de projede konumlandırılacaktır. UMA, Hybris ürünü ile de B2B, B2C, CRM, Satış Sonrası Hizmetler portalları ve kurumsal uygulamalarını tek bir çatı altına alarak veri bütünlüğünü sağlamış olacaktır.

UMA SAP Proje Sorumlusu: “Projedeki tüm çalışanlarımıza, Detaysoft firmasına ve destek ekiplerine şimdiden teşekkür eder; proje ile gelecek olan kazanımların müşterilere, çalışanlara, tedarikçilere ve paydaşlara “uğurlu” olmasını temenni ederiz.” dedi.

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