Ünlü mankenin makyajsız halleri

Son olarak Instagram hesabından küvette verdiği pozu paylaşarak gündem olan İngiliz manken Kelly Brook, önceki gün Los Angeles'ta makyajsız görüntülendi. İşte Kelly Brook'un makyajsız halleri...

Son olarak Instagram hesabından küvette verdiği pozu paylaşarak gündem olan İngiliz manken Kelly Brook, önceki gün Los Angeles'ta makyajsız görüntülendi.



Sevgilisi Jeremy Parisi ile Los Angeles'a gelen Kelly Brook'un üstünde kot pantolon, sade bir tişört ve gömlek vardı.

Ünlü model, makyajsız haliyle bir hayli şaşırtırken, İngiliz basını fotoğrafları manşetten verdi.



Brook, bazı araştırmalarda kıvrımlı hatlarıyla ideal kadın vücuduna örnek olarak gösterildi. Popüler model, 1.68 boyunda ve 99-63-91 vücut ölçülerine sahip.

Daha önce üç kez evlenen 1979 doğumlu manken, 2000'lerin ortasında dünya çapında bir üne kavuştu. Oyunculuk denemeleri olan Brook, 'Smallville' dizisinin bazı bölümlerinde rol aldı. TV sunuculuğu yapan Brook, Moda tasarımıyla da uğraştı ve kendi adı verilen bikiniler üretti.