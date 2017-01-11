Uzmanlar uyardı ! O paylaşımlara kulak asmayın

Bilişim hukuku uzmanları, birçok sosyal medya kullanıcısının daha önce de paylaştığı "resmileşti dikkat" başlıklı, hesaplarının çalınması halinde yapılacak paylaşımlardan da kendilerinin sorumlu tutulamayacağına ilişkin uyarılar içeren ve hukuki bir dayanağı olmayan metinlerin yeniden çoğaldığını kaydetti.

Kullanıcıların başkalarının hesaplarından kopyala-yapıştır yaparak, yayılmasına neden olduğu, "Yarın teslim tarihi" başlıklı hazır metinlerin toplumda korku ve endişenin artması için oluşturulduğunu ifade eden uzmanlar, bu tür algı oyunlarının teröre karşı toplumsal bilincin yerleştiği vatandaşların dikkati ve duyarlılığı sayesinde başarısız olacağını belirtti.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, kalıplaşmış metinlerin Türkiye'de çeşitli dönemlerde sıklıkla görüldüğünü söyledi. Ergün, sosyal medyadaki kalıplaşmış mesajlara toplumun verdiği tepkilere yönelik yaptıkları araştırmalarda, Almanya, İngiltere, Hollanda ve ABD gibi ülkelerde, Türkiye'ye karşılık gelecek bir durumla asla karşılaşmadıklarını aktardı.

'CEZA ALABİLİR MİYİM?' ENDİŞESİ

Bu tür mesajların sadece Türkiye'de ilgi görmesinin çeşitli sosyal sebepleri olduğuna dikkati çeken Ergün, "Öncelikle sosyal medyada kişilerin yaptığı paylaşımlar sondönemde çokça gündeme gelmeye başladı. Malum terör eylemleri sonrasında birtakım kimseler, terör yandaşlığı veya toplumu ayrıştırmaya yönelik yaptıkları paylaşımlardan dolayı doğru ve haklı bir biçimde soruşturmalara tabi tutuldular. Bununla alakalı yargılanıyorlar. Hal böyleyken toplum açısından genel bir tedirginlik hali var. Acaba 'Sosyal medyada paylaşımlarından dolayı veya 'Ben paylaşmışım' şeklinde gözüken iletilerden dolayı ceza alabilir miyim, herhangi bir takibe uğrar mıyım?' endişesi var." diye konuştu.

Ergün, kişilerin, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan hukuk karşısında sorumlu olduğunun altını çizdi.

HUKUKİ BİR DEĞERİ, GEÇERLİLİĞİ YOK

Suç içerikli paylaşımlardan herkesin sorumlu olduğunu dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Kişiler hukuka aykırı paylaşım yapmazlarsa adli takibe uğramaları mümkün değil. Çünkü herkes yaptığı işlerle sorumlu olur. Dolayısıyla birkaç gündür yine gündeme gelen ve neredeyse bizim 'saçmalık' olarak nitelendirdiğimiz paylaşımların herhangi bir hukuki değeri, geçerliliği, muhtevası yoktur. İçindeki birtakım mevzuatların, hükümlerin tamamı yalandır. Gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu gibi paylaşımlar ancak toplum içinde korku ve infial yaratmaya çalışan kimselere hizmet eder. Bunun dışında hiçbir anlamı yoktur. Ama biz tabii ki bu saçmalığın ötesinde yaptığımız her türlü paylaşıma 'hukuka uygun mu?' diye bakmak durumundayız. Aksi halde yargı önüne çıkmaktan kurtuluşumuz mümkün olmaz. Mevcut durum itibarıyla söz konusu paylaşım, bu daha önce de tekrarı yaşanmıştı, ne yazık ki Türkiye ortamında bunu sıklıkla tekrar edilmiş olsa da yoğun bir şekilde yeniden yaşanıyor. 'Yarın teslim tarihi” ile 'Resmileşti dikkat' şeklindeki iletilerin herhangi bir hukuki değeri ve geçerliliği yoktur."

BU TÜR METİNLERE KANMAYIN



Bu tür yazıları paylaşan insanların iletiyi okumadan harekete geçtiğini dile getiren Ergün, "Ayrıca toplumda korku psikolojisi var. Bundan faydalanmak isteyen birtakım grupların oyunu da söz konusu olabilir. İnsanlar doğrudan doğruya sorumluluk altına girmemek için bu paylaşımları yapıyor. Ayrıca toplumun bu tür algı ve reflekslerinden yararlanmaya çalışan bazı grupların, toplum içindeki endişeyi yaratmaya dönük bir çalışması olabilir." değerlendirmesinde bulundu.