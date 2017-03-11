Whatsapp'ta şikayet edilen güncelleme geri geldi

WhatsApp Android sürümü için yayınlanan güncellemede göze çarpan ilk değişiklik sohbet ekranında oldu. Önceki sürümde eklenti göndermemizi sağlayan ataç simgesi sohbet penceresinin üst kısmındaydı ancak bu güncelleme ile yazı yazdığımı alana taşındı. Bu sayede yazışma içine eklentiler ekleme çok daha pratik bir hale geldi.



Bir diğer değişiklik ise WhatsApp Status modu ile kaldırılan yazılı durum iletileri, bu güncelleme ile geri geldi. Artık kişi listesinin alt kısmında eskiden olduğu gibi bir ileti bırakılabilecek ancak bu ileti kısmının adı "hakkımda" olarak değiştirildi.

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