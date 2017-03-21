Yemek kartında boykot tarihi belli oldu

Türkiye'de 3.5 milyona yakın çalışanın kullandığı yemek kartları (eski adıyla ticket) için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Yüksek komisyon ücretleri ve uzun ödeme süreleri nedeniyle karşı karşıya gelen restoran işletmecileri ve yemek kartı şirketlerini dinleyen bakanlığın, konuyla ilgili olarak önümüzdeki dönemde bir çalışma yapması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye sorunları anlattıklarını belirterek, “Sayın Bakan karşı tarafı da dinledi. Şimdi çözüm için ortak bir çalışma yapılması bekleniyor” dedi.

TÜRKİYE’DE YÜZDE 10

Türkiye’de yemek kartı şirketlerinin restoranlardan yüzde 9-10 civarında komisyon aldığını belirten TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’de 10 tane yemek kartı markası var. Ancak pazarın yüzde 90’ı 4 markanın elinde. Bu markalar merkezlerinin bulunduğu Avrupa ülkelerinde yüzde 3 komisyonlarla çalışıyor. Ancak Türkiye’de bu oran 10’u buluyor. 20 liralık hesabın yüzde 10’u bu şirketlere gidiyor. 3.5 milyona yakın kullanıcı bulunuyor. Restoranlar bu kadar zor günlerden geçerken bu komisyon ücretleri işletmecileri zora sokuyor.”

BOYKOT KARARI MASADA

Bakanlığın yapacağı değerlendirmelerden sonra “boykot” konusunu tekrar ele alacaklarını dile getiren Ramazan Bingöl, “Şu an üye firmalarımız dışında birçok işletme bu konuda bize başvuru yapıyor. Eğer bakanlığın çalışmalarından da bir sonuç çıkmaz ise 15 Mayıs gibi ‘boykot’ kararı alacağız. Bu yemek kartları hiçbir restoranda geçmeyecek. 25 yıllık sorunda ilk defa bu kadar sonuca yaklaştık. Eğer buradan restoran işletmecilerini memnun edecek bir sonuç çıkarsa, ‘boykot’ kararını uygulamayacağız” şeklinde konuştu.

CİROLARIN YÜZDE 70'İ YEMEK KARTLARINDAN

İstanbul’da işyerlerinin yoğun olduğu bölgelerde restoranların günlük cirolarının yüzde 70’i yemek kartlarıyla sağlanıyor. 1992 yılında Türkiye’de ‘yemek çeki’ adı altında faaliyete başlayan şirketler, 1997 yılında kartlı sisteme geçiş yaptı. Sektör 2000’li yılların başında çok hızlı bir büyüme yakaladı. Bugün 10’a yakın firmanın rekabet ettiği kartlı yemek pazarı yılda ortalama yüzde 10 büyüme gösteriyor.

Sadece restoranlarda geçerli olmalı

TÜRKİYE’de yemek kartlarının birçok farklı alanda kullanıldığını dile getiren Ramazan Bingöl, “Bugün marketlerde de yemek kartlarının kullanıldığını görüyoruz. Bunlar sadece restoranlarda geçerli olmalı. Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir uygulama yok. Pazarın büyümesi için farklı çalışmalar yapılıyor bu yüzden de kartlar birçok alanda kullanılıyor. Bunun için de bakanlığa gerekli sunumları yaptık” dedi.