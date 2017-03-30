Yol ortasında öldürdüğü eşini dinletmiş !

Bursa'da, boşanma davası açtıktan sonra kendisinden ayrı yaşayan 16 yıllık eşini, yolda yürürken takip edip 15 bıçak darbesi ile öldüren Tahsin Taner Açıkgöz hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Tahsin Taner Açıkgöz'ün, oğlu aracılığı ile hakkında koruma kararı verilen öldürdüğü eşinin konuşmalarını kayda almak için eve gizlice dinleme cihazı koyduğu ve cinayet anında Fatma Açıkgöz'e, "Ben sana demedim mi, benimle oğlumun yüzünü yere eğdirmeyeceksin. Değer miydi bir Allahsız için bizi parçaladığına" dediği belirtildi.

3 çocuk annesi 35 yaşında Fatma Açıkgöz, boşanma davası açtıktan sonra eşini terk edip ayrı evde yaşamaya başladı. Fatma Açıkgöz, Merkez Nilüfer İlçesi Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde geçen Şubat ayında evinden çıkıp çalıştığı markete giderken, kendisini takip eden eşi 41 yaşındaki Tahsin Taner Açıkgöz'ün bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı 15 bıçak darbesi ile ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'TOPLASAN DA ÇIKARSAN DA KAREKTERLERİ SIFIRDIR'

Cinayet sonrası bıçağı çöp kutusuna atıp polise teslim olan Tahsin Taner Açıkgöz ise tutuklandı. Öldürülmeden önce sosyal paylaşım sitesinden 'Bazı insanları toplasan da, çıkarsan da fark etmez; Çünkü karakterleri hep SIFIRDIR' diye yazan Fatma Açıkgöz cinayeti ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Tahsin Taner Açıkgöz'ün cinayeti işlerken Fatma Açıkgöz'e, "Ben sana demedim mi, benimle oğlumun yüzünü yere eğdirmeyeceksin. Değer miydi bir Allahsız için bizi parçaladığına" dediği belirtildi. Tahsin Taner Açıkgöz'ün, boşanma davası açan eşinin konuşmalarını oğlu aracılığı ile eve yerleştirdiği kayıt cihazlarından kaydettiği bilgisinin de yer aldığı iddianamede, Fatma Açıkgöz'ün başvurusu üzerine mahkeme tarafından kendisine koruma kararı verildiği, cinayetin işlendiği gün ise Tahsin Taner Açıkgöz'ün Fatma Açıkgöz'ü arayıp konuşmak istediği, olumsuz yanıt alınca da sinirlendiği kaydedildi.

İddianame Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Tahsin Taner Açıkgöz'ün 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.