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YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRECEKLER DİKKAT !

Yurt dışından telefon getirecekler dikkat !

Yurt dışından getirilen cihazın arızalanması nedeniyle cihazın değiştirilmesi durumunda IMEI değişimi yapılabilecek.

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Yolcu beraberinde getirilen cihazın arızalanması nedeniyle cihazın ya da ana kartının değiştirilmesi durumunda IMEI değişim işlemi yapılabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yolcu beraberinde yurtdışından getirilen cihazın arızalanması nedeniyle cihazın ya da ana kartının değiştirilmesi durumunda, ilk kayıt başvuru sahibinin veya cihazın ithalatçısının, imalatçısının Kuruma başvurusu ile IMEI değişim işlemi yapılabilecek. İlk kayıt başvuru sahibinin Kuruma başvurduğu durumlarda değişimi yapan firmadan alınan belge sunulacak.

AA
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