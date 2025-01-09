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Asım Kaçmaz’ın yönettiği Yüksek Gerilim filmine ilgi büyüyor

Asım Kaçmaz’ın yönettiği Yüksek Gerilim filmine ilgi büyüyor
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Haziran ayında Ankara’da gerçekleşen galasında yoğun bir ilgi ile karşılaşan Yüksek Gerilim filmi, üniversiteye giden bir grup gencin eğlenmek için katıldıkları Paintball etkinliğinde yaşanan gerilim dolu anları konu ediniyor. Filmde, ''Çirkinler'' lakaplı iki kişinin Paintball sahasında gençleri birer birer öldürmeye başlayınca her şey kabusa dönüşüyor.

Netflix’te izlenme rekorları kıran Squid Game filminden ilham alan konusu ile sinema severlerden ilgi gören ve Asım Kaçmaz’ın yönettiği Yüksek Gerilim filmi, galada yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Kiralık seri katiller ve üniversiteli gençler karşı karşıya

Filmde Çirkinler lakaplı iki kişi aslında DeepWeb’ten kiralanmış birer seri katildir. Gençlerin başına gelen bu olay ise DeepWeb’de eğlence ve bahis amaçlı Hacker’lar tarafından düzenlenen bir oyundur.

Filmin yönetmeni Kaçmaz; “Bir yere oturdum ve uzun uzun düşündüm. Kendimin sponsor olacağı bir film çekmeye karar verdim. Çünkü, bunun için hem ekibim hem çevrem vardı. Ben de, bana ve aileme bir film hatırası bırakmak istedim” diye konuştu.

“Zaten geçmişte senarist Nur Başak Şahin ile çalışmıştım. Ona, Türk sinemasında Squid Game tarzı bir film yapmak istediğimden bahsettim. O da sağ olsun çok güzel bir senaryo ile bize karşılık verdi”.

Haziran ayında Ankara’da gerçekleşen galasında yoğun bir ilgi ile karşılaşan Yüksek Gerilim filmi, üniversiteye giden bir grup gencin eğlenmek için katıldıkları Paintball etkinliğinde yaşanan gerilim dolu anları konu ediniyor. Filmde, ''Çirkinler'' lakaplı iki kişinin Paintball sahasında gençleri birer birer öldürmeye başlayınca her şey kabusa dönüşüyor.

12 kişilik kalabalık bir ekiple çektiğimiz bu kısa filmin çekimleri 4 günde tamamlandı ve ortaya 28 dakikalık bir film çıktı. Kadrosunda tiyatro geçmişli oyuncular barındıran filmde, Behzat Ç filminden tanıdığımız Mehmet Gümüş’ün dışında kadrosunda Murat Bektaş. Eylül Turan. Rümeysa Karademir. Zeynep Kaya Altay . Görkem Yeniay, Hüseyin Coşkun Mehmet Can Merve Kocakaplan, Mehmet Yüksel ve Tiktok fenomeni olan Mine Uysal Aslı Koçak da yer alıyor.

Montajını ve kurgusunu Ahmet Kasırga’nın, grafik tasarımını Duygu Yağmur Mallı’nın gerçekleştirdiği ve yardımcı yönetmen koltuğunda Elif Ay’ın oturduğu Yüksek Gerilim filminin sponsorları arasında Zeynep Kaya Altay, Mehmet Yüksel Üniversite Kampüs Cafe , Hypatia Kütüphane Cafe , Muzaffer Yiğit ve Kaan Atagün yer alıyor. Bu keyifli kısa filmin makyaj uzmanlığını ise Erdal Arsoy yapıyor.

Filmin galası çok beğenildi

Asım Kaçmaz’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve16 Mayıs’ta gerçekleşen Yüksek Gerilim filminin galası 300 kişilik bir salonda gerçekleşti ve gala tüm koltukları doldurdu. İş insanları, müzisyen, yönetmen ve yapımcıların da ilgi gösterdiği gala, Ankara’da isim yapmış pek çok ismin katılımıyla gerçekleşti. Film ile ilgili, Hürriyet gazetesinde de köşeye yer verildi.

Yönetmen Asım Kaçmaz kimdir?

2013 yılında Ankara’ya gelen Asım Kaçmaz’ın sanatla olan hikayesi de o yıllarda başladı. Tiyatro için skeçler yaptıktan sonra, oyuncu olmak için bazı ajanslara başvuran Kaçmaz; “Sevdim Seni Bir Kere” ve “Beni Bırakma” gibi bazı günlük dizilerde rol aldıktan sonra, hayal ettiği yere gelemediğini gördüğünde, bir ekip oluşturmaya ve film çekmeye karar verdi.

“Çevrem geniş, sıcakkanlı ve pozitif bir insanım. Ekip oluşturursam, kendi filmimi de çekebilirim diye düşündüm. Benim gibi düşünen bir senaryo yazarı arkadaşımla tanıştıktan sonra, bu işe ciddi ciddi karar verdim” dedi.

“Herkese tek tek kendim ulaştım”

Tiyatrocu çevresi olduğunu vurgulayan Asım Kaçmaz, “Tüm ekibi tek tek emeklerimle kurdum desem yeridir. Önce, tiyatrocu arkadaşlara ulaştım. Film çekmek için gereken ekipman ne varsa; kamera, ışık, ses, makyaj… Herkesin tek tek kapısını çaldım.

Film çekmek isteyen bir grup genci bir araya getirmeyi başaran yönetmen, en sonunda makyaj uzmanı Erdal Aksoy’a ulaştı ve onun vasıtasıyla genç bir yönetmenle görüştü. Erdal Aksoy’a projemi anlattıktan ve bizleri de gördükten sonra hem diziyi çekmeye hem de sponsor olmayı kabul etti” dedi.

Çalışmalarını ve azmini yerli Squid Game olarak anılan “Yüksek Gerilim” filmiyle taçlandıran Asım Kaçmaz, yeni projelerini sinema severlerle buluşturmaya devam edecek…

Etiketler yüksek gerilim filmi asım kaçmaz
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