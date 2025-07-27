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ORC Araştırma 21 gün sonra yeni seçim anketini yayınladı: Oy oranlarında büyük değişiklik var

ORC Araştırma 21 gün sonra yeni seçim anketini yayınladı: Oy oranlarında büyük değişiklik var
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ORC Araştırma, 3 hafta arayla gerçekleştirdiği 2 seçim anketinin sonuçlarını yayınladı. ORC'nin sadece 21 gün arayla yaptığı iki ankette partilerin oy oranlarındaki değişimler dikkat çekti.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 30 teröristin temsili silah bıraktığı tören sonrasında AREA'nın ve HBS Araştırma'nın gerçekleştirdiği seçim anketlerinin ardından ORC Araştırma da yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı.

ORC Araştırma tarafından 24-26 Temmuz aralığında 26 ilde 3160 katılımcıyla yapılan "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinde ORC'nin bir önceki anketine göre partilerin oy oranlarının değiştiği ortaya çıktı. 

İşte ORC'nin son seçim anketi ve bir önceki seçim anketinin sonuçları:

ORC Araştırma, 3 hafta arayla gerçekleştirdiği 2 seçim anketinin sonuçlarını yayınladı. ORC'nin sadece 21 gün arayla yaptığı iki ankette partilerin oy oranlarındaki değişimler dikkat çekti.

AK Parti: %30,7
CHP %30,2
MHP: %8,0
DEM Parti: %7,2
İYİ Parti: %6,1
Zafer Parti: %4,0
Yeniden Refah Partisi: %3,2
Saadet Partisi: %2,3
Yerli ve Milli Parti: %2,1
Büyük Birlik Partisi: %2,0
A Parti %1,8
Diğer: %2,4

ORC'nin 06-08 Temmuz aralığında yaptığı ankette ise CHP %30,5 alarak AK Parti'yi geçmişti.

Bu ankette ayrıca DEM Parti de MHP'nin önündeydi:

CHP: %30,5
AK Parti: %30
DEM Parti: %7,6
MHP: %7,4

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