Asoy Group: 31 Yıllık Tecrübesiyle Türkiye’nin Güvenilir İnşaat Markası

2010 yılında sektörde daha kurumsal, planlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle kurulan Asoy Group, kısa sürede inşaat sektöründe önemli bir ivme yakalayarak Türkiye’nin saygın markalarından biri haline geldi.

Kuruluşundan bu yana birçok prestijli projeyi başarıyla tamamlayan şirket, yaptığı malzeme ve makine yatırımları ile sektördeki gücünü pekiştirdi. 2010 yılında 550 bin m², 2011 yılında 650 bin m² inşaatı tamamlayarak teslim eden Asoy Group, 2012 yılında belirlenen 1 milyon m² yıllık inşaat hedefini yakalayarak sektördeki iddiasını açıkça ortaya koydu.

Kurumsallaşma ve Sürdürülebilir Büyüme

2014 yılından itibaren stratejik ortaklıklar kurarak faaliyet alanlarını genişleten Asoy Group, yalnızca inşaatta değil; gıda, gayrimenkul geliştirme ve enerji sektörlerinde de önemli projelere imza atmaya başladı. Şirket, dinamizmi, güvenilirliği ve kaliteden ödün vermeyen yaklaşımı ile büyümesini her geçen yıl daha da güçlendirdi.

Kurumsal kültürün tüm çalışanlar tarafından benimsenmesiyle Asoy Group, kurumsallaşma sürecini hızlandırarak sektörün öncü markaları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Geride kalan 31 yıl boyunca ortaya koyduğu değerler, başarıyla tamamladığı projeler ve vizyoner stratejileriyle Türk inşaat sektörünün gelişimine yön veren şirketlerden biri haline geldi.

Asoy İnşaat: Kalite, Güven ve Yenilik

Asoy Group bünyesinde 2010 yılında kurulan Asoy İnşaat, kalite, güven ve yenilik ilkeleriyle hareket ederek kısa sürede sektörün dikkat çeken markalarından biri oldu. Şirketin temelleri, 1990’lı yıllarda iş dünyasına adım atan iş insanı Adem Soytekin’in girişimci ruhu ve tecrübesiyle atıldı.

Trabzon doğumlu olan 46 yaşındaki Adem Soytekin, memleketine olan bağlılığı ve değer odaklı liderlik anlayışıyla tanınıyor. 2022 yılında Asoy Group aracılığıyla Trabzonspor’a sponsor olması, hem memleket sevgisinin hem de toplumsal sorumluluk bilincinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Sürdürülebilirlik Merkezli Vizyon

Asoy İnşaat, yalnızca konut ve ticari alanlar üretmekle kalmayıp, yaşanabilir, çevreyle uyumlu ve estetik yaşam alanları geliştirmeyi kendine misyon edinmiştir. Tüm projelerinde güvenlik, çevre duyarlılığı ve modern mimari standartlar ön planda tutulmaktadır.

Bugün Asoy Group,

31 yıllık sektör tecrübesi ,

, 900 kişilik uzman kadrosu ,

, 29 tamamlanmış proje ve

ve 2 ödüllü proje

ile sektörde güvenilirliğini kanıtlamış bir marka konumundadır.

Geleceğe Emin Adımlarla

Vizyoner yönetim anlayışı ve yenilikçi yaklaşımıyla Asoy İnşaat, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte güvenilir projelere imza atmaya devam ediyor. Türkiye’nin güçlü markalarından biri olarak Asoy Group, geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

