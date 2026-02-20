Daikin Türkiye ''Sınırsız Güç, Güçlü DNA'' mottosu ile 1100 kişilik bayi ve iş ortaklarıyla bir araya geldi

  1. Anasayfa
Daikin Türkiye, 16-18 Şubat tarihleri arasında Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği “Daikin Türkiye Strateji Toplantısı” ile Türkiye genelindeki tüm bayilerini ve paydaşlarını aynı çatı altında buluşturdu.

1100 katılımcının yer aldığı buluşma, “Sınırsız Güç, Güçlü DNA” mottosuyla markanın köklü mirasını, güçlü kurum kültürünü ve gelecek vizyonunu yeniden ortaya koydu. Sadece ürün satan bir organizasyon olmanın ötesine geçen marka, uçtan uca çözüm sunan; daha dengeli, daha dayanıklı ve güvene dayalı bir iş ortaklığı anlayışıyla yeni dönem planlarını ve hedeflerini iş ortaklarıyla paylaştı. Dev organizasyona, ünlü sunucu İlker Ayrık’ın enerjisi, Sinan Canan’ın ilham verici konuşması ve Sevcan Orhan’ın sahne performansı damga vurdu.

İklimlendirme sektörünün öncü markası Daikin Türkiye, 16-18 Şubat tarihlerinde, Kıbrıs Elexus Hotel’de düzenlediği “Daikin Türkiye Strateji Toplantısı” kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen Daikin ve Airfel bayileriyle bir araya geldi. 1100 kişilik geniş katılım, markanın yaygın bayi ağına, güçlü iş ortaklıklarına ve yüksek bağlılık kültürüne bir kez daha dikkat çekti.

“Sınırsız Güç, Güçlü DNA” temasıyla gerçekleştirilen toplantıda; şirketin yeni dönem stratejileri, büyüme hedefleri, operasyonel gelişmeleri ve sektöre yön verecek projeleri kapsamlı şekilde paylaşıldı. Aynı zamanda kurum kültürünü besleyen değerler, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve müşteri deneyimini odağa alan uygulamalar da ele alındı. Toplantıda Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder başta olmak üzere Daikin Avrupa Başkanı Toshitaka Tsubouchi, Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Koji Domoto, genel müdür yardımcıları ve ilgili departman müdürleri sahne alarak şirketin mevcut performansını, gelecek projeksiyonunu ve stratejik önceliklerini paylaştı.

Güçlü performans ve pazarda güçlenen konum

Toplantıda konuşan Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, markanın büyüme yolculuğunda bayi ağının kritik rolüne vurgu yaparak şunları söyledi:

“Daikin olarak sektörde standartları belirleyen ve geleceğe yön veren bir marka olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Elde ettiğimiz başarıların arkasında; güçlü bayi ağımız, ortak vizyonumuz ve güvene dayalı iş birliklerimiz bulunuyor.

Bugün 1100 iş ortağımızla aynı çatı altında bir araya gelmemiz, yalnızca güçlü bir organizasyon yapısının değil, aynı zamanda ortak hedeflere birlikte yürüme kararlılığımızın da göstergesidir. Bu büyük buluşma, birlikteliğimizin ve birbirimize duyduğumuz güvenin en somut yansımasıdır. ‘Sınırsız Güç, Güçlü DNA’ anlayışımızla; yenilikçi, sürdürülebilir ve yüksek verimlilik sunan çözümler geliştirmeye, iş ortaklarımızla birlikte büyümeye ve sektörümüze değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Unutmayın başaranlar hep başlamaya cesaret edenlerdir. Birlikte başaracağımıza tüm kalbimle inanıyorum.”

Hasan Önder’in liderlik, ortak vizyon ve birlikte büyüme hedeflerinin altını çizdiği bu anlamlı konuşmasının ardından, toplantı programı katılımcıların sinerjisini ve motivasyonunu en üst seviyeye taşıyacak özel oturumlarla devam etti. 

Büyük buluşmada ilham veren konuklar

Strateji toplantısının sunuculuğunu ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık üstlendi. Enerjisi ve samimi sahne performansıyla organizasyonun dinamizmini artıran Ayrık, toplantı boyunca sahnede katılımcılarla buluştu.

Türk biyolog ve sinir bilim uzmanı Sinan Canan ise katılımcılara ilham verici bir konuşma yaptı. Toplantının gala gecesinde ise ünlü sanatçı Sevcan Orhan sahne aldı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşatan Orhan, organizasyonun coşkusunu zirveye taşıdı.

İklimlendirme sektörüne yön veren Daikin Türkiye, köklü geçmişinden ve “Güçlü DNA”sından aldığı bu büyük enerjiyle önümüzdeki dönemde de paydaşlarına, sektöre ve Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edecek.

