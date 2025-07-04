Yüksek Performanslı Oyun Bilgisayarı Toplama Rehberi

Geçmişte bilgisayarlar daha standart özelliklerde hazırlanıyor ve fiyat sınıflandırmalarına göre tercih yapılıyordu. Özelliklerin sınıflandırması ön planda iken, teknik detaylar ikinci planda yer alıyordu. Intel Core i5 olması yeterli sınıflandırma gibi görülüyor; Core i5 modeller ya da Ryzen 5 karşılaştırması gibi teknik detaylar ise daha az irdeleniyordu.

Yazılımların, video programların ve oyunların kalitelerinin ciddi oranda yükselmesi, beraberinde daha yüksek bilgisayarlara olan ihtiyaçları da arttırmıştır. Bu gelişmeler kullanıcıları daha titiz seçim yapmaya, araştırmaya sevk etmiştir. Özellikle üst seviye oyuncular için nasıl bilgisayar seçimi yapılmalı bu detayları inceleyelim.

Önce İhtiyaçları Belirleyin

Herhangi bir teknoloji ürün alımı yaparken öncelikle neden satın almak istediğinizi, ne için kullanacağınızı belirlemeniz gerekmektedir. Bilgisayarlarda sayısız farklı özellikte ürünler sunulduğu için, kullanım amacına göre alternatifleri sıralamak karar vermeyi kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte kullanım amacınız, doğru bütçeye göre doğru ürünleri seçebilme imkanını da arttıracaktır.



Yüksek kaliteli oyun oynamayı hedefliyorsanız, bu aşamada ekran kartınızın güncel ve yüksek performanslı bir model olması gerekecektir. Aynı zamanda işlemci, ram, ssd gibi donanımlar da hızlı ve performanslı olmalıdır. Özetle güç kaynağından işlemciye kadar her donanım üst seviye olmalıdır. Giriş seviyesi online oyunlar için standart bir bilgisayar yeterli olacaktır.

Bütçe Planlaması

Üst seviye oyun deneyimi güçlü donanımları gerektirmektedir. Oyunlarda almak istediğiniz performans ve kaliteye göre kullanım amacınızı belirlerseniz tahmini bütçeyi de ortaya çıkartmış olursunuz. 2K sistem PC toplama yaparken minimum RTX 5070 – RX 9070 ekran kartlı sistemler ve bunları destekleyecek diğer donanımların bütçesi 45.000 TL den başlarken, 4K oyun oynayabilmek için minimum RTX 5070 Ti – RX 9700 XT li sistemler 65.000 TL’den başlamaktadır. Bu fiyatlar başlangıç fiyatları olduğu için, bütçeye ve kullanıma göre çok üst seviyelere kadar sistemler oluşturulabilmektedir.

Bilgisayar Toplamanın Avantajları

Bilgisayarlar, hazır markalı olarak ve parçaları tek tek kendi seçebileceğiniz haliyle 2 farklı türde satışa sunulmaktadır. Markalı olarak satılan masaüstü bilgisayarlarda özellikler sabit ve değişiklik imkanı bulunmamaktadır. Toplama bilgisayarda ise istediğiniz kullanım türüne göre sınırsız bilgisayar alternatifi oluşturabiliyorsunuz.



Toplama bilgisayarlarda, kullanım amacınızı belirledikten sonra bildiğiniz ve istediğiniz donanımları seçebiliyor ve bilgisayar haline getirebiliyorsunuz. Bu durumda daha önce incelemesi ve performans testleri yapılan güçlü markaların ürünlerini alabildiğiniz için, performans beklentinizin karşılanma ihtimali de güçlü olmaktadır. Aynı zamanda, ilerleyen dönemlerde yapacağınız güncelleştirmeler için de uygun olacaktır.



Markalı sistemlerde, güvenlik etiketi dolayısıyla donanımları değiştirmeyi denemek, garantinin devre dışı kalmasına sebep olabilecektir. Markalı bilgisayara olan ilgi, toplama bilgisayara olan ilgiye göre düşük olduğundan dolayı günümüzde daha sınırlı ürün çeşitliliğiyle satışa sunulmaktadırlar. Dolayısıyla tercih ettiğiniz X870 üst düzey bir anakartlı markalı bilgisayarı bulma ihtimaliniz düşük olacaktır.



Markalı bilgisayarların da arıza durumunda, tüketici açısından kolaylığı bulunmaktadır. Burada komple bilgisayarı servise gönderebiliyorken, toplama bilgisayarda arızalı parça tespit edilmeli ve servisine gönderilmelidir.

Sistem Toplarken Satın Alınması Gerekenler Neler?

Bir bilgisayarı, diğer bir ifade ile sistemi çalıştırabilmek için zorunlu donanımlara sahip olmak gerekmektedir. Bu donanımların birisinin eksik olması durumunda sistem çalışmayacaktır. Bu donanımlar; işlemci, anakart, ekran kartı, ram, ssd-harddisk, güç kaynağı ve kasa. Sistem denildiğinde akla gelen bu donanımların dışında, çevre birimleri olan monitör,klavye mouse sahibi değilseniz, sistemle birlikte satın almayı unutmayın.

Parça Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilgisayarı oluşturan parça seçimlerinin eğer kendiniz yapacaksanız uyumluluk ve teknik detaylar konusunda bilgi sahibi olmalı ya da detaylı araştırma yapmalısınız.



Donanımları kullanım amacınıza göre belirlerken birbirleri arasında uyumlulukları ile birlikte performans verimliliğini de göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Ne demek istiyoruz; Ryzen 7 9950X3D çok güçlü bir işlemciye soket olarak AM5 giriş seviye A620 anakart seçtiniz. Teknik olarak uyumlu olarak çalışacakken, anakarttaki güç üniteleri bu işlemciye yeterli olmayacağından dolayı üst seviye performanslı işlemlerde tam performanslı çalışmayacaktır.



14.000 MB/s okuma hızına sahip Gen 5.0 NVMe SSD satın almak istiyorsunuz fakat anakartınızdaki NVMe slotu Gen 4.0 hızında çalışıyor. Satın aldığınız SSD çalışacak fakat 14.500 MB’s yerine maksimum 7.500MB/s hızında olacak. Bu durumda, verimli ve tam performanslı kullanmanızı ortadan kaldıracaktır. Hemen hemen her donanımın birbirleri ile performans ilişkisine dikkat edilerek, verimli bir sistem oluşturmaya özen gösterilmelidir.



Performans verimliliğinden detaylı bahsederken, uyumluluk öncelikli uyulması gereken sistem toplama kriteridir. Seçtiğiniz her donanım teknik olarak diğer bileşenlerle uyumlu olmalıdır. DDR5 anakart seçimi yaptığınızda, DDR4 ram satın almamalısınız. Hem sistem için uyumsuz hem de montaj yapılamayacaktır.

Bilgisayar Toplarken Yapılan Hatalar Neler?

Önceki konu başlıklarında da örnekleri bulunan teknik detaylar bilgisayar toplarken kullanıcıların genelde dikkat etmediği ayrıntılar olmaktadır. Donanımların yalnızca hızlarına ve performanslarına bakılmaktadır. Bilgisayarın hızlı çalışması için 7200 MHz DDR5 ram ile satın alınan anakartın maksimum ram frekans hızının 5600 MHz olabileceği ihtimaller genellikle göz ardı edilmektedir.



Öncelikle Anakartı seçmeli ve buna uygun Ram satın almalısınız. RTX 5080 çok güçlü bir ekran kartı olarak bilinmekte ve anlatılmaktadır. Tek kelime ile muazzam bir ekran kartı. Yüksek kalite oyun deneyimi için ekran kartınızı RTX 5080 seçtiğinizde; işlemciniz, anakartınız, güç kaynağınız ya da hava akışı yüksek bir kasaya sahip değilseniz, bu ekran kartının çalışması konusunda problemler yaşama ihtimaliniz oldukça yüksektir.



Donanımlar arasında performans verimliliği konusunda yeterli bilgi sahibi olmadan, yalnızca iyi ürün olarak gördüğünüz donanımları satın almak hatalı seçimleri beraberinde getirebilmektedir. Bu konuda güvenilir ve konusunda uzman kişi ya da firmaya danışmanız sağlıklı olacaktır. 20 yıllık sektör tecrübesinin getirdiği bilgi birikimi ile Hayalinizdeki Bilgisayarı parça parça toplayabilmek için ihtiyacınız olan tüm donanımları, avantajlı fiyatlarla sunan Tebilon’dan güvenle satın alabilirsiniz.

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