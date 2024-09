Türk atçılığının yeni fenomen ismi Son Of Cooger

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen İstanbul Yarış Festivali'nde Son Of Cooger rüzgarı esti.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen İstanbul Yarış Festivali'nde Son Of Cooger rüzgarı esti. Uluslararası Topkapı Koşusu'nu kazanan Son Of Cooger üst üste 3. grup zaferine erişti. Bu yılın en flaş isimlerinden biri olan 3 yaşlı İngiliz safkan at yarışlarının yeni yıldızı olarak lanse ediliyor. Son Of Cooger'ın yarış hayatını sizin için enine boyuna araştırdık.

Türk atçılığının yeni fenomeni olarak kabul edilen Son Of Cooger yarış hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Son olarak Uluslararası Topkapı Koşusu'nu (G3) Dragon Flame (Torok) Ronin (Fast ‘N’ Famous) Festival Fever (Tizway) Burgas (King David), İshakhan (Torok) gibi çok önemli isimlerin arasından sıyrılarak önemli bir başarıya imza atan Son Of Cooger (Cooger) yarışseverlerin kısa sürede büyük bir hayranlığını kazandı.

Son Of Cooger, 23 Mart 2021 doğumlu bir İngiliz safkan. Yarış hayatına iki yaşında başlayan Son Of Cooger, ilk yarışını 29 Ağustos 2023 tarihinde Ankara'da Şartlı 1 koşusunda kazanarak parlak bir giriş yapmıştır. Vedat Abiş idaresinde ilk 5 koşusunu Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda çok rahat kazanan İngiliz safkan, kum pistte adeta fırtına gibi esti. Kum pisteki önemli grup mücadeleler olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Koşusu (G2) ile Hitit Koşusu'nda (G2) çok rahat birincilikler elde eden Son Of Cooger, 23 Aralık 2023 tarihinde Adana Yeşiloba Hipodromu'nda A3 statüsündeki koşuda Chariot'a geçilse de adından söz ettirmeyi sürdürdü. Yine Adana'da, 1400 metre kum pistte düzenlenen G2 koşusunda da ikinci oldu. Bu yarışta da Ayhan Kurşun jokeyiydi ve yarışı 1.29.06'lık dereceyle bitirdi. 16 Mart'ta Adana'de gerçekleştirilen ve 1400 metre kum pistte yapılan KV-9 koşusunda ikinci oldu. Bu yarışta da üstünde Ayhan Kurşun vardı ve yarışı 1.27.54'lük dereceyle tamamladı

Son Of Cooger'ın yarış hayatı ve birincilikleri nelerdir?

Son Of Cooger'ın Adana'dan sonraki durağı Kocaeli Kartepe Hipodromu oldu. Ama çok önemli bir kırılma noktası da yaşanacaktı. Eküri Adana'da Vedat Abiş ile 5'te 5 yapmış ve yetenekli jokeyle Ankara'da devam etse de daha sonra Ayhan Kurşun'u Son Of Cooger'ın üstünde görmüştük. Yaz yarış sezonunun gelmesiyle birlikte Son Of Cooger daha sonradan özdeşleşeceği jokeyiyle birlikte Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 21 Mayıs 2024 tarihinde KV-8 mücadelede yarışı kazanmayı başardı. Bu koşu da kum pistte olmasına karşın çim sezonuyla beraber akıllarda tek bir soru işareti vardı. Orhan Meker Koşusu, Erkek Tay Deneme ve Sait Akson Koşusu gibi çim pistin klasik koşularına deklare olmayan Son of Cooger acaba çim pistte koşmayacak mıydı?

​​Takvimler 12 Haziran 2024 gösterdiğinde Son Of Cooger Ahmet Çelik ile birlikte M.Niyazi Polatyar Koşusu'na deklare edildi. Bu koşuya kadar en yüksek 1.55 ganyanla koşan Son Of Cooger'ın ganyanı 6.30 idi. Bunun sebebi atın ilk kez çim pistte çıkacak olmasından kaynaklı pisti yadırgama ihtimaliydi. Bununla birlikte Son Of Cooger'ın Borrego, Iron Sky ve Ride The Lightning gibi çime çok yatkın rakipleri de vardı. Bu gibi faktörlerle başlayan koşuda birçok yarışseveri şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Son Of Cooger çok rahat bir şekilde 5-6 boy farkla M.Niyazi Polatyar Koşusu'nu kazandı.

Son Of Cooger'ın kazandığı koşular ve yarış stili nedir?

Ahmet Çelik'in bu birincilik sonrası 98. Gazi Koşusu'nda Son Of Cooger'ı tercih edeceği neredeyse kesindi. Nitekim Son Of Cooger, 98. Gazi Koşusu'nda %24 ile AGF tablosunda ilk sırada çıktı. Son Of Cooger, 22 atın katıldığı Gazi Koşusu'nu 4. sırada bitirse de kumdan gelen bir ata göre oldukça iyi bir performans göstereceğinin mesajını çoktan verdi. 28 Temmuz 2024 tarihinde sezonun en önemli klasiklerinden Avrasya Koşusu'nda şampiyon Burgas'ı geçti ve Türk atçılığının yeni fenomeni olma yolunda çok önemli bir başarıyı hanesine yazdırdı. Hem kısa hem orta hem de uzun mesafede üstelik çim pistte rakip tanımayan bir ata dönüşecekti. 18 Ağustos 2024 tarihinde son yılların en önemli şampiyonlarından Alihan'ı Fatih Sultan Mehmet Koşusu'nda (G1) çok rahat geçti. Son olarak son Gazi şampiyonu Dragon Flame'in de yer aldığı Uluslararası Topkapı Koşusu'nda çok ağır bir pistte de kazanmayı başardı ve kendini tamamen ispatlamış oldu. Son Of Cooger bu 2 koşuda da kendinden yaşça büyük atların yanında çime daha yatkın isimlerle de mücadele etti. Bu zaferler, Son Of Cooger’in hem orta hem de uzun mesafelerdeki yeteneğini ortaya koydu ve gelecekte de iddialı bir safkan olduğunu gösterdi​

Ayhan Arhasoğlu’nun sahibi olduğu, Eray Hazar tarafından yetiştirilen ve Alper Ciğer’in antrene ettiği Son Of Cooger (3y de Cooger – Şahizer, Lion Heart) son yılların en çok hayranlıkla bakılan birkaç attan biri haline geldi. Son Of Cooger'ın yarış performansları, özellikle güçlü sprint yeteneği ve bitirici hızını sergilediği anlarla dikkat çekiyor. Yarış stratejisi genellikle son düzlüğe kadar sabırlı kalıp, son 400-500 metrede hızlanarak rakiplerini geçmeye yönelik bir yarış stili var. Bu zaferler, Son Of Cooger’in hem orta hem de uzun mesafelerdeki yeteneğini ortaya koyuyor ve gelecekte de iddialı bir safkan olduğunu gösteriyor​ Her pistte kendini kanıtlayan Son Of Cooger'ın önümüzdeki yıllara da damga vurması bekleniyor.