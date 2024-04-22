1 yılda milyoner olmak için dilencilik yaptı; sonuç umduğu gibi olmadı

Youtuber Mike Black, herkesin 1 yılda milyoner olabileceğini savunarak evsiz gibi yaşamaya başladı. Sokaklarda dilencilik yaparak paranın sadece yüzde 6'sını toplayabilen Mike, hasta olunca sosyal deneyi tamamlayamadı.

Milyonluk servetini elinin tersiyle itip sokaklarda yaşayarak yaptığı sosyal deneyi YouTube'da paylaşan ABD'li milyoner Mike Black'in macerası hastalığı nedeniyle yarım kaldı.

YouTube kanalında evsiz olarak geçirdiği günlerle ilgili ilginç videolar yayınlıayan Black, 12 ayda 1 milyon dolar para biriktirebileceğini öne sürüyordu.

Lüks evi ve arabasından vazgeçerek sokaklarda yaşamaya başlayan milyoner, "Birçok kişi pandemide her şeylerini kaybetti ve depresyonda. Bir gecede 10 milyon dolar kaybeden arkadaşım var. Onlara umut olmak istiyorum" diyerek bir sosyal deney başlatmıştı.

SOKAKLARDA DİLENDİ, PARASIZLIK HASTA ETTİ

Sokaklarda dilenerek ve geçici işlerde çalışarak para toplamaya çalışan Black, uzun süre aç ve susuz kaldığını da videolarında anlatıyordu.

Ancak Black'in deneyi, hastalığı nedeniyle kısa sürdü.

Sokaklarda yaşamanın ve parasız kalmanın zorlukları nedeniyle hasta düşmesinin ardından YouTube kanalında evsizlik macerasını sonlandırdığını açıkladı.

Kronik yorgunluk ve çeşitli rahatsızlıklar sonucu projesini 2 ay erken bitiren Black, soluğu hastanede aldı. Deneyin düşündüğünden daha zor olduğunu itiraf eden adam, sokaklarda yaşamanın hayatının en zor deneyimi olduğunu, bazen içecek su bile bulamadığını söyledi.

Black, üç ayda kiralık bir ev tutmayı başarmış ve girişimci ruhuyla sosyal medyadan para kazanmaya da başlamıştı.

1 milyon dolar hedefine ulaşamasa da azmin gücünü gösterdiğine inanan milyoner, 10 ayda 64 bin dolar kazanabildi.